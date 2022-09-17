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止痛藥有多傷腎？醫生提醒這些常識要知道 6大服用須知勿做1件事

香港01／ 文・布萊恩
止痛藥最好由醫囑正確使用。圖／ingimage
止痛藥最好由醫囑正確使用。圖／ingimage

頭痛、牙痛、甚至經痛和關節炎，不少人都會服用止痛藥應急，但切忌過量服用，以免傷腎！「＃常吃止痛藥有多傷腎＃」近日就登上了微博熱搜，醫生提醒，止痛藥、感冒藥、抗生素等日常生活中的常用藥，使用不當可能導致急性腎衰。香港衛生署列出6項使用止痛藥須知，警告服用時切勿飲酒。止痛藥切忌過量服用，以免傷腎。

「#常吃止痛藥有多傷腎#」近日登上了微博熱搜，相關醫學環節影片周二（9月13日）上載到微博後已有550萬人次觀看。節目中醫生指出，止痛藥使用不當可能導致急性腎衰。醫生解釋，止痛藥對腎臟的傷害主要有3個機制，包括「吃完以後，病人出汗，腎血容量不足，腎前性腎衰」、「對腎小管造成損傷，直接損傷腎臟細胞」，以及「腎臟過敏，腎臟裏有大量炎細胞」，呼籲有腎病的病人需慎用止痛藥。AdChoices廣告醫生指出，止痛藥使用不當可能導致急性腎衰。

醫生又說，除了止痛藥，感冒藥、抗生素、胃藥這些日常生活中的常用藥，使用不當也可能導致急性腎衰，提醒兩種以上感冒藥同吃易引發急性腎衰，而長期使用抑制胃酸分泌的藥，同樣容易引發急性腎衰。

片段引起微博熱議，不少網民都對止痛藥的副作用感到驚訝，「怎麼辦，我痛經吃一顆根本止不住，必須要加倍的」、「難怪我肚子老是疼，因為我去醫院比較頻繁，吃了很多藥」、「常年偏頭痛和經痛感冒患者真的怕了」。有網友則強調，「不管怎麼樣吃了藥，要多喝水」、「止痛藥不能當飯吃」。醫生又說，除了止痛藥，感冒藥、抗生素、胃藥這些日常生活中的常用藥，使用不當也可能導致急性腎衰。

止痛藥是常用藥物，也是「居家旅行必備良藥」，惟重中之中是要適當使用！本港衛生署列出了使用止痛藥的6大須知，使用時緊記要留意了。服用止痛藥6項須知：

1）根據藥物標籤或你的醫生或藥劑師的指示服藥。切勿服用超過建議的劑量，否則會增加嚴重副作用風險

2）不應把你的止痛藥給予其他人服用，因為不同人的疼痛成因和嚴重程度或有不同

3）如你正服用止痛藥，切勿飲酒，因可能會增加藥物副作用的風險和嚴重程度

4）保持健康的體重，因額外的體重會增加背部肌肉和關節的壓力，令背痛和膝痛惡化

5）持續做溫和的運動，例如散步和游泳，以避免運動量減少引致疼痛加劇和喪失功能的惡性循環

6）當你感到疼痛時，緩慢地深呼吸，可令你保持放鬆，並且防止肌肉拉緊或焦慮，以免導致疼痛惡化。

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文章授權轉載自《香港01》

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