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強颱南瑪都將撲日 境外汙染致空氣品質惡化

聯合報／ 記者彭宣雅／台北即時報導
今天到下周一不論是北風還是西風環境，都將繼續帶來境外的汙染物，早晚西半部都有機會達到橙色等級。本報資料照片
今天到下周一不論是北風還是西風環境，都將繼續帶來境外的汙染物，早晚西半部都有機會達到橙色等級。本報資料照片

今天日本南方的南瑪都颱風已經增強為強烈颱風，天氣風險公司天氣分析師柯聿寧說，強颱南瑪都的環流依然寬廣，未來將朝日本九州前進後，再轉往東北方向通過日本，將為日本帶來非常明顯的影響。

他說，而台灣今天受到颱風外圍微弱的北風影響，清晨在迎風面的北部沿海有零星的雲系發展，不過沒有帶來明顯降雨，整體的天氣狀況與昨天類似，大致是多雲到晴、午後山區附近有局部短暫雨或雷雨，花東沿岸對流可能較為旺盛，在傍晚到上半夜可能影響到陸地，需要留意天氣變化。

柯聿寧表示說，明天風向將轉為偏西到西南風，水氣有稍微增多的趨勢，清晨在北部、西半部沿海有短暫雨機會，午後山區則有熱對流發展帶來短暫雨或雷雨，對流發展後將往東到東北方向移動，到山區附近活動仍要留意天氣變化，類似天氣可維持到下周一的上午。

柯聿寧說，預計下周一午後到下周三，偏北到東北風將增強，北部迎風面有短暫雨機會，溫度也將稍稍下降，西半部天氣較穩定，南部山區仍有局部的午後短暫雨；下周四東北風的風速減弱，不過水氣逐漸增多，下周五東北風又再增強，配合環境水氣增多，迎風面的東北部將是比較陰雨的天氣。

空氣品質方面，柯聿寧說，由於過去幾天台灣附近都沒有比較大範圍、明顯的降雨，偏西到西南風將境外汙染物往台灣吹送，導致空氣品質普遍都不太好。今天到下周一不論是北風還是西風環境，都將繼續帶來境外的汙染物，汙染物種類仍以臭氧為主，早晚西半部都有機會達到橙色等級，對呼吸道脆弱、敏感族群有些不適的感覺，近期仍需留意空氣品質的狀況。

強颱南瑪都將朝日本九州前進後，再轉往東北方向通過日本，將為日本帶來非常明顯的影響。圖／取自氣象局網站
強颱南瑪都將朝日本九州前進後，再轉往東北方向通過日本，將為日本帶來非常明顯的影響。圖／取自氣象局網站

颱風南瑪都 空氣品質

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