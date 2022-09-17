注意長浪空汙 彭啟明：強颱南瑪都將造成日本嚴重威脅

天氣風險公司總經理彭啟明在「氣象達人彭啟明」臉書粉專表示，南瑪都颱風已經成長為強烈颱風，將直撲日本九州。範圍非常大，預期將造成嚴重威脅。台灣持續穩定天氣，不過有些境外空氣汙染物移入，要稍微留意。

中央氣象局說，南瑪都颱風已於今天凌晨2時增強為強烈颱風，凌晨2時的中心位置在琉球東方620公里海面上（台北東方1250公里海面上），以每小時17公里速度，向西北轉北北西進行。

「天氣風險 WeatherRisk」臉書粉專說，南瑪都颱風接近日本九州，過程中距離台灣仍相當遠，並不會有明顯的影響。但北部、東半部至恆春半島以及馬祖要注意沿海還是可能有長浪威脅，在海邊活動要注意安全。

雖然颱風並沒有接近，但其實台灣附近的大氣環境還是有間接影響，並且在周末期間水氣有稍微增多的趨勢：

今天風向較偏北，迎風面的北部地區雲量會稍微增多，並且有短暫陣雨機會，預估下雨的範圍及雨量都不多。中南部、花東午後山區還是會有熱對流雲系發展帶來局部雨勢。

周日環境風向由西北漸轉偏西，北部地區多雲或陰天有局部短暫陣雨。中南部沿海晨間也可能有零星短暫陣雨影響，預估降雨的時間不會太長，下午時段在山區及東半部地區還是有午後陣雨機會。