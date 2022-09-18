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少吃咖啡跟甜食！這8種食物都容易形成「胃食道逆流」

聯合新聞網／ Social Lab社群實驗室
少吃咖啡跟甜食！ 這8種食物都容易形成「胃食道逆流」。 圖片來源/unsplash
少吃咖啡跟甜食！ 這8種食物都容易形成「胃食道逆流」。 圖片來源/unsplash

【文·Social Lab社群實驗室】

《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近三個月內「胃食道逆流食物」相關話題聲量，帶您了解網友熱議的8種易導致胃食道逆流的地雷食物。

現代人生活工作壓力大、飲食作息不穩定，因而容易患有「胃食道逆流」，也就是俗稱的「火燒心」。胃食道逆流可能會導致吞嚥困難、胸痛等種種症狀，造成生活諸多不便。想要避免胃食道逆流症狀加劇，以下這些地雷食物要特別當心！

「喝咖啡」易導致食道括約肌鬆弛 腸胃敏感者應謹慎選擇飲品

▲ Top8胃食道逆流地雷食物 網路聲量排行。 圖片來源/unsplash
▲ Top8胃食道逆流地雷食物 網路聲量排行。 圖片來源/unsplash

觀察網路上關於「胃食道逆流食物」的相關話題討論，可以發現「咖啡」、「綠茶」等含有咖啡因的飲品聲量位居前兩名。咖啡作為現代上班族保持清醒不可或缺的飲料，卻可能是造成胃食道逆流的元兇，有網友指出，由於咖啡因屬於刺激性物質，可能會造成下食道括約肌鬆弛，進而刺激胃酸分泌，並造成胃灼燒等情形，也有網友留言提到與胃食道逆流共存多年的經歷，並分享成功緩和的方法是「避免攝取過多刺激性食物，例如咖啡」、「喝咖啡容易讓我反胃，所以後來就少喝了，或喝低咖啡因的口味」等。

「綠茶」也備受討論，如網友表示「我喝咖啡還好，但喝澀味較重的綠茶比較容易敏感，胃部容易不舒服」、「綠茶含有咖啡因成分在內，腸胃道消化功能不好的人建議還是少喝吧！」等。除了咖啡因之外，也有網友認為綠茶含有的「兒茶素」成分可能會刺激腸胃道，造成粘膜組織受損，也會進一步加劇胃食道逆流的症狀，因此他也同時建議「如果真的要喝茶，還是盡可能喝全發酵的茶，刺激性會比較低」。

名列聲量第三名的「牛奶」，過去曾被許多民眾認為是能在夜間有助墊胃的首選飲品，然而有網友指出，牛奶其實含有人體較難消化的酪蛋白等營養素，「會在胃中凝結成塊，導致胃酸分泌增加，讓潰瘍症狀加劇，有些人喝完牛奶反而胃更痛。」因此提醒腸胃敏感者要避免飲用乳製品，倘若真的要喝，也建議大家盡可能選擇「脫脂、低脂牛奶跟堅果燕麥奶」等品項。

由於個人體質與敏感程度皆有所不同，因此實際接觸上述容易導致胃食道逆流的「地雷食物」時可能導致的結果也會因人而異！不論如何，為了長遠的健康著想，仍然建議要維持良好的飲食習慣，並記得調適生活壓力，才能有效減少胃食道逆流的頻率！

觀看原文→https://reurl.cc/O4z6mr

《原文刊登於合作媒體Social Lab社群實驗室，聯合新聞網獲授權轉載》

咖啡 胃食道逆流

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