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公廁使用困擾大公開！網友在乎的關鍵原因竟是它

聯合新聞網／ Social Lab社群實驗室
公廁使用困擾大公開！網友在乎的關鍵原因竟是它。 圖片來源/unsplash
公廁使用困擾大公開！網友在乎的關鍵原因竟是它。 圖片來源/unsplash

【文·Social Lab社群實驗室】

《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近三個月內「公廁使用困擾」相關話題聲量，帶您了解網友熱議令人困擾的五大公共廁所問題。

每逢週末假日，爸爸媽媽帶著孩子在公園裡遊玩，各大風景區也充滿拍照打卡的遊客們……出遊盡興，卻總是免不了面臨到上廁所的生理需求，但與我們日常需求關係密切的公共廁所，卻常因環境衛生問題讓人卻步，不少網友表示寧願跑到捷運站或百貨公司上，你也遇過這種困擾嗎？

拉肚子時「沒紙」簡直悲劇 走進公廁「臭味撲鼻」只好轉身

▲ 網友熱議TOP5公廁使用困擾 網路聲量排行。 Social Lab社群實驗室/製圖
▲ 網友熱議TOP5公廁使用困擾 網路聲量排行。 Social Lab社群實驗室/製圖

觀察網路上關於「公廁使用困擾」的相關話題討論，可以發現「沒有提供衛生紙」、「通風不佳有異味」等困擾聲量位居前兩名。衛生紙雖是生活中的常備隨身用品，然而總是會有突然用完的時候，有網友就表示「拉肚子去公園上廁所，結果沒有衛生紙，害我被困在廁所裡」、「有些公廁沒有衛生紙，還要投10元去販賣機買」，含淚指出公廁沒有衛生紙，在緊急狀況下是最難以解決的困擾。另外，由於台灣氣候溼悶，有時若沒有良好的通風設備，廁所便容易「出現異味」，就有網友留言談到「到廁所門口，聞到臭味就想打退堂鼓」、「希望每間公廁都跟日本的公廁，一樣乾淨整潔沒臭味」等回應，可見通風良好、能夠散去異味的公廁體驗，對民眾而言十分重要。

名列聲量第三名的則是「馬桶上有鞋印」，由於某些人有踩在坐式馬桶的如廁習慣，卻也因此造成了別人使用上的困擾，有網友表示「有時在女廁都會看到，把整個馬桶踩的都是腳印」、「當看見馬桶上的腳印、尿液，連擦的勇氣都沒有」，紛紛呼籲想要有乾淨的公廁，每個人的如廁習慣都很重要。此外因管路老舊而導致「馬桶堵塞不通」，以及滿地濕搭搭、疑似尿液導致的「地板濕滑」等，都是網友使用公廁時經常遇到的困擾。

公共廁所是國人享有的公共財，如果要讓每位使用者都擁有更佳的使用環境，提升公共廁所的品質不能只依賴清潔人員的努力，養成良好的公德心更是每個人都應該有的責任。

觀看原文→https://reurl.cc/3YRk68

《原文刊登於合作媒體Social Lab社群實驗室，聯合新聞網獲授權轉載》

衛生紙 馬桶

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