2022美賣網紅節正式開跑 三百名網紅陪你選貨搶優惠

美賣920網紅節抽萬元好禮。 圖／美賣提供

自2018年以來，美賣每年集結旗下網紅，發起購物節活動，共同促銷特色商品，每年業績持續穩定成長。今年在9月20日至23日舉辦「美賣網紅節」，集結超過三百位網紅、部落客，包含帶貨網美人妻林太太、部落客青青小熊、攝影師娜綺、 旅遊網紅陳小沁。合作廠商超過100間，熱門廠商有群光電子、民傑資科、OXO、鴻普光電，熱銷破千萬商品、獨家優惠。美賣全新推出「一起+1」，FB、IG跟隨網紅貼文只要+1留言，10秒完成下單，搭配直播互動，搶貨更快速。

小家電特色商品受青睞

美賣精於選品，特色商品引起消費者共鳴。美賣總經理廖鈺琦表示，Stasher密封袋、Airvida穿戴式負離子空氣清淨機、THOMSON砭石美容按摩刮痧儀、Maktar備份豆腐，消費者反應熱烈。

Solac負離子吹風機重量不到300g，卻有沙龍級護髮效果與超強風量，讓長時間吹頭髮的女生不會手酸，易受女性消費族群青睞。久坐忙碌的上班族，長期有肩頸酸痛困擾，使用THOMSON砭石美容按摩刮痧儀，可以快速緩解壓力恢復元氣。

NUEVA三效音波洗臉儀則是在家可以享受SPA級的洗臉感受，不用花大錢請人按摩保養，自己也能導入按摩一機搞定。

熱銷千台Solac超輕量高速吹風機。 圖／群光 提供

超溫感NUEVA三效音波洗臉儀。 圖／美賣提供

千位網紅真實使用推薦

大部分人的印象當中，團購商品的品質參差不齊，雖然搶到了便宜商品，往往使用後發現不如預期，美賣平台合作超過3000位網紅，銷售上萬項商品，所有商品都要經過團隊與網紅真實使用，才會推薦給消費者，如果出貨後收到消費者回饋品質問題，平台也會立即與廠商協調處理，網紅用心推薦，消費者安心下單。

THOMSON砭石美容按摩刮痧儀。 圖／美賣提供

美賣網紅節天天送現金，抽萬元好禮大獎

9月20日至23日舉辦的「美賣網紅節」活動，祭出超級澎拜的優惠好康，吸引民眾搶先來購物。活動舉辦期間，天天抽現金折價券，最高500元！消費者下單滿千參加抽獎，iPhone14、Panasonic按摩椅等價值破萬多項好禮送不完！另外還有免單優惠活動，網紅節活動期間每天抽十名參加者可享結帳全額免費！活動詳情請上官網查詢：https://www.meimaii.com/events/2022/920