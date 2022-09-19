3M淨水神器再升級！過濾+殺菌好安心，智能監控解決使用者痛點

疫情改寫了人類的生活，與病毒共存的時下，居家環境的衛生安全絕對是關鍵重點！天天要飲用的水，當然也要夠乾淨才行。近期在賣場有一款「UV智能飲水監控器」引起消費者相當高的詢問度，突顯疫情下民眾對於飲用水的安全品質更為講究，了解健康之本不只「多喝水」，還要「喝好水」才行！

疫情下民眾對於飲用水的安全品質更為講究。 圖/3M台灣提供

過濾、殺菌還不夠，有安全防護功能更加分

家有幼兒需要沖泡牛奶，家住老舊公寓、擔心水管鏽蝕含有重金屬等雜質，長輩重視健康又需操作簡易，如何聰明挑選淨水器? 3M淨水專櫃櫃長表示，疫情後消費者對於淨水器過濾和殺菌的功能更加重視，也希望淨水器同時能擁有其他安全防護功能，如「漏水防護」、「濾心更換提醒」等，給予家庭飲用水全方面的守護。

因應消費者的需求，3M世界級淨水專家開發出結合UV殺菌、流量監控以漏水防護的淨水監控器，小小一台G1000 UV「智能飲水監控器」，集智慧提醒、殺菌、節能安全保障3大優點於一機，功能相當吸睛。

G1000 UV「智能飲水監控器」集智慧提醒、殺菌、節能安全保障優點於一機。 圖/3M台灣提供

宛如全方位守護的智能水管家

一般淨水器僅可以去除汙染物質和氯氣，無法完全濾除病菌，將G1000 UV「智能飲水監控器」串接櫥下型淨水器，可提供過濾水多一道UVC紫外線殺菌，經SGS實測結果，殺菌效果達99.9%，給全家人真正安全無虞的健康好水。

G1000 UV「智能飲水監控器」提供過濾水多一道紫外線殺菌，還有流量監控功能。 圖/3M台灣提供

此外，淨水器的濾心有一定的壽命，需定期更換才能防止飲用水遭到二次汙染，然而，許多消費者往往察覺到水質改變，才想起來要更換濾心，讓淨水器形同虛設。G1000 UV「智能飲水監控器」具有流量監控功能，可同時設定三道濾心流量監控，貼心提醒更換濾心，宛如全方位守護的智能水管家，保障全家人喝好水的承諾。

若擔心水管老舊或家中水壓不穩導致淨水器漏水，讓廚房瞬間變汪洋，G1000 UV「智能飲水監控器」還有電子式漏水防護，一旦偵測到漏水就會立即阻斷水源，預防漏水造成家中財物和水資源的浪費。

電子式漏水防護，一旦偵測到漏水就會立即阻斷水源。 圖/3M台灣提供

一機多功能，節能省電不佔空間

至於這樣一台過濾殺菌二合一，24小時監控、全方位的智能水管家，是否會很耗電? G1000 UV「智能飲水監控器」採用LED UVC殺菌燈環保設計，功率僅6W，比傳統UV燈管省電55%，每日使用10分鐘，若以每度電費3.5元計算，換算下來每月電費大約只要0.1元，節能又耐用；同時體積精巧，可安裝在櫥下，完全不佔空間，讓全家人天天喝好水，健康無負擔！

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