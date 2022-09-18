抓住夏天的尾巴！2022「台灣仲夏旅遊節」好評爆棚，3大亮點等你來High

陽光沙灘踏浪、騎單車環山遊、品茗觀星呷涼，夏天在台灣旅遊，比你想像的更精采！交通部觀光局自2014年開始推廣夏季旅遊節慶活動，延續至今年集結眾多資源，推出規模更大更多元的「台灣仲夏旅遊節」，要讓民眾深度感受台灣夏季的旅遊魅力，全家大小Fun玩一夏！

交通部觀光局推廣「台灣仲夏旅遊節」，獲得民眾好評。 圖/交通部觀光局 提供

2022「台灣仲夏旅遊節」串聯台灣13個國家風景區、14個縣市，共27項夏日特色旅遊活動，並與產業跨界結盟合作，透過節慶活動品牌推升夏季旅遊熱潮，大打「團體戰」吸引旅客駐足慢遊，讓旅客享受在地化遊程原汁原味的體驗，同時也帶動周邊產業發展，為台灣經濟注入正向循環的溫暖力量。

觀光局張錫聰局長表示，活動以「消暑、清涼、涼品」為3大亮點，涵蓋了清涼的水上活動、海洋音樂會、沙雕藝術，以及消暑的生態旅遊、文化體驗等，鼓勵民眾走出戶外放風、呷涼，滿載夏天的活力而歸。

2022「台灣仲夏旅遊節」以「消暑、清涼、涼品」為3大亮點。 圖/交通部觀光局 提供

除了多場創意獨具的「仲夏快閃活動」，各地旅程規劃更是別出心裁，逐步帶領民眾跳脫傳統風景區的玩法，打造地方品牌識別，創造與在地文化生態更緊密的連結：

例如，「和平島島嶼生活節」導入永續旅遊思維，依循「療癒」途徑打造島嶼市集、戶外SUP體驗、石花凍巡禮等活動；「參山呷涼節」大推吃冰舞，民眾只要動動身體就能免費獲得荔枝、鳳梨、桂花冰棒等特色冰品；「阿里山的溫度季」以自然地理環境和遊玩空間結合，邀請旅人來趟浪漫又放鬆的森活遊記。還有雲嘉南「一箭雙鵰藝術季」、茂林「藝起趣荖濃」、大鵬灣「青洲灣Summer Camp」、花東「縱谷原遊會-部落食樂園」等，讓民眾品味人文地景、享受美食涼品，心情也跟著清涼消暑。

西拉雅夏日好秋祭邀請民眾挑戰「我4大胃王」玉井芒果冰品比賽。 圖/西拉雅國家風景區管理處 提供

夏秋好時光，就要一同Chill幾勒！「西拉雅夏日好秋祭」活動將持續到10月2日止，以旅遊鐵三角-關子嶺、玉井、二寮作為主軸，從食、宿、遊、購各角度切入，鼓勵民眾走入西拉雅轄區感受在地美景，還有玉井芒果冰、米汝米啤酒等你來品嚐，主辦單位並推出月月抽iPhone串聯抽獎活動（6月16日到10月2日），邀請民眾感受最悠活的西拉雅風情！

「西拉雅夏日好秋祭」雲海美景吸引大批民眾觀賞。 圖/西拉雅國家風景區管理處 提供

好山好水還不夠，美景當前還要有藝術相伴。台東「東海岸大地藝術節」邀請6位藝術家駐地創作，並舉辦8場次月光∙海音樂會及創藝市集，週週有活動，月月都精彩，讓遊客一邊喝著台11啤酒、月橙小米酒、野兔手沖咖啡，一邊感受「群山之島.眾島之洋」的無邊魅力！活動將持續至11月底。

「東海岸大地藝術節」展現東海岸特有的大地閒暇美學，讓藝術自然與人文對話。 圖/截自2022東海岸大地藝術節宣傳短片

想要嗨翻夏天，怎能少了離島旅遊?「澎湖追風音樂節」邀請重量級演唱卡司營造浪漫歡樂的氛圍，讓遊客在仙人掌冰、嫩仙草、哈蜜瓜、野生石蚵等當地特色美食環繞中，體驗夏天酸甜酷涼的滋味！「澎湖追風音樂節」於每星期六舉辦，活動只到9月24日。

「馬祖好卡蹓-壯遊跳島趣」則以單車暢遊島嶼風光，串連舞台藝文、美食品嚐、生態探訪、戰地風光與藍眼淚探索等元素，打造一場豐富精彩的微光馬祖觀光嘉年華旅遊盛會，想要手拿一杯老酒冰沙、藍眼淚特調，向蔚藍海洋致敬，就要把握9月底前衝一波！

眾多精采活動，盡在2022「台灣仲夏旅遊節」！趕快把握夏天的尾巴，走入大自然的懷抱，放慢腳步沉浸在這場悠哉盛會中，相信你一定會有超乎期待的美好發現！更多資訊請參閱>>https://www.taiwan.net.tw/m1.aspx?SNo=0042559

(交通部觀光局廣告)

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