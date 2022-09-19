享受美味不受限 5分鐘輕鬆上桌！海底撈沖泡冬粉全系列 好評熱賣中

真材實料的美味上桌，只要5分鐘！台灣頤海以獨家秘製醬料為基底所推出的「海底撈沖泡冬粉系列」，自上市以來就成功擄獲消費者的心，更成為懶人居家必備的即食神物。今年除了熱銷的「海底撈番茄牛肉冬粉」、「海底撈酸辣牛肉冬粉」外，台灣頤海更推出全新口味「海底撈酸辣什錦冬粉」，為粉絲們帶來酸爽又辛辣的奢華享受！

台灣頤海新推出的「海底撈酸辣什錦冬粉」口味。 圖／台灣頤海 提供

台灣頤海於2021年所推出的「海底撈沖泡冬粉系列」，乃是將火鍋的靈魂－「湯頭」巧妙地化身為即食美味，不論是酸、辣、鹹、甘、辛等滋味，通通完美融入其中，搭配上看得見的配料，帶來豐富奢華又口齒留香的絕佳風味，讓人一口接一口！同時了解現代人追求便利、快速的需求，全系列沖泡冬粉均只要以熱水沖泡5分鐘，就可以快速上桌，不論是正餐品嚐或是當作解饞點心、宵夜，都能滿足現代人的生活習慣及喜好，因此自推出以來，就被網友們讚譽為居家必囤的懶人美味，佳評如潮。

海底撈酸辣什錦冬粉，酸辣開味又美味，做為正餐或是點心、宵夜都適宜。 圖／台灣頤海 提供

台灣頤海歷經市場和顧客的嚴格考驗，不斷地為消費者提供更放心、多樣的食品選擇。全新推出蔬食款「海底撈酸辣什錦冬粉」以酸辣又濃郁的湯底為基礎，酸爽與刺激辛香兼具，令人食慾大開、口水直流；同時還搭配有胡蘿蔔、甘藍、玉米、海帶芽等豐富的什錦蔬菜，以及口感滑溜Q彈的冬粉相佐，層層堆疊的豐富口感與飽滿的香氣，入喉後在口腔中劇烈爆發，酸中帶辣、辣中帶香，口口都是十足暢快感、越吃越有味！

海底撈沖泡粉系列，多種口味，滿足不同需求。 圖／台灣頤海 提供

不僅新品「海底撈酸辣什錦冬粉」搶攻市場，搭配真材實料牛肉肉塊料包與油炸花生的「海底撈酸辣牛肉冬粉」，湯頭酸辣有勁還帶有椒麻感，能為嗜辣者帶來滿滿的幸福！同樣添加牛肉肉塊料包的「海底撈番茄牛肉冬粉」，湯底甘醇濃郁，尾韻還帶著番茄的清爽果香，達到絕佳的平衡感，滋味同樣令人著迷！現在海底撈沖泡粉全系列口味，於7-11、家樂福、全聯強力熱賣中！