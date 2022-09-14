全聯企業志工化身愛心尖兵，個人、企業、社福共好循環

「剛開始看到這群特別的『慢飛天使』到全聯門市進行職場體驗時，老實說有些害怕，一直在幫自己做心理建設」，全聯新店碧潭店經理陳婕琳說：「我陪伴的是一位話不多、表情酷酷的女生，她在體驗過程中很細心的檢查商品細節，有耐心的等待其他人，回答提問雖慢但願意表達，很幸運透過企業志工的參與，除了對公司作業型態及友善職場更為了解，同時也認識到這些孩子跟其他人沒什麼不同，他們單純善良、比任何人都願意去學習，值得我們真心對待與鼓勵。」

在全聯，參與企業志工活動可說是一件時尚的事。2016年起至今，全聯企業志工舉辦近190個場次，近千人次的參與，公益時數累積達近4600小時。回顧全聯企業志工的養成，一開始是較無系統性的規畫，好比在各地門市結合當地社區活動做環境清掃的活動志工，或是舉辦單次性的公益愛心募集活動擔任志工協助等，直到2016年為了鼓勵全聯集團總部員工多參與公益事務，董事長林敏雄責成慶祥基金會進行企業志工機制的建立與推行，藉著「關懷陪伴、社區適應、門市活動、職場體驗」四大類志工活動，積極邀請全聯員工暫時放下手邊工作，化身為全聯的愛心尖兵。

企業志工的推行不是容易的事，需要員工自主從心出發，全聯董事長林敏雄以身作則率領四大基金會，致力於社會救助、兒少福利、環保永續、藝術傳承等公益，並以打造全台1,000多間的門市為公益賣場、善盡企業社會責任為經營核心，同時提供車馬費、誤餐費與公益假等措施，提升了員工參與企業志工的意願，加上感恩茶會、心得徵文獎勵及年度表揚活動等舉辦，促成了如今企業志工活動熱烈參與的成效。

參與過企業志工的生產組組長沈志鴻表示，擔任志工參與導覽更了解公司對同仁工作環境、身心健康的重視，以及提供更好福利的用心；岡山生鮮廠管理組生鮮副組長楊羽婷表示，透過參與更可進行跨部交流學習受益良多；北一處文山辛亥店店經理黃建赫覺得，藉由職場體驗活動協助弱勢發掘自身的潛能，陪伴他們融入職場深具意義。