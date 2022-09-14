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異膚病友狂流膿血染紅床單 專家籲勿信偏方才能省荷包

聯合報／ 記者許政榆／台北即時報導
異位性皮膚炎病友林先生發病時，手部幾乎破皮。圖／病友林先生提供
異位性皮膚炎病友林先生發病時，手部幾乎破皮。圖／病友林先生提供

「癢起來真的無法入睡！」異位性皮膚炎只能用藥控制病情，無法根治，全台一年約37萬名患者因異位性皮膚炎就醫，病友除了飽受皮膚發癢、外觀變化困擾，根據統計，病友學業、工作、人際關係也受影響。雖健保已給付部分治療費用，但仍有超過2成的病友每年自行額外花費10萬元以上，包括使用保濕品、營養保健品、就醫交通費等。

35歲的林先生過去任職外商銀行、會計師事務所，是月薪超過10萬元的人生勝利組，他10歲時曾確診異位性皮膚炎，出社會因工作壓力大，造成異位性皮膚炎大爆發，全身皮膚嚴重脫皮、流血，半夜更無意識抓癢、癢醒，衣服及床單血跡斑斑，手指頭都是裂痕，就算一天吞6顆類固醇也壓不下症狀，讓他不得不辭職專心養病。

異位性皮膚炎病友協會理事長朱家瑜表示，異位性皮膚炎是一種慢性、容易復發的發炎性皮膚病，其主要特徵為乾燥、泛紅、搔癢難耐。患者發病時除了奇癢難耐、影響皮膚外觀，對睡眠、情緒、工作、社交能力和生活品質都產生影響，同時也帶來家庭與社會的經濟衝擊。今年世界異位性皮膚炎日主題「Inside Atopic Eczema」，希望喚起社會大眾對異膚進一步認知。

「異位性皮膚炎病友共病認知」線上調查336位受試者，發現病友最在意「搔癢96%」與「病灶外觀影響83％」。有2分之3的病友同時有過敏性鼻炎、食物過敏、氣喘等共病。近6成的病友曾因此請假，超過4成病友自認學業、工作受到嚴重影響，近一半的病友自覺受到歧視、排斥或言語霸凌。

除了健保給付以外，調查發現，異位性皮膚炎病友需使用保濕用品、營養保健品、就醫交通費等，甚至自費使用藥品，有24％病友一年就要花費10萬以上，且疾病越嚴重，病友自付費用也越沉重，其中約3成中重度病友每年花費10萬元以上。自費金額與嚴重度有關，重度患者一年自費約2萬7千元、中度患者大約是1萬5千元、輕度則在1萬元左右。且患者無法工作，年生產力損失超過27萬元。

朱家瑜表示，許多異位性皮膚炎患者想要「根治」，而嘗試各種方法，例如吃中藥、用藥草敷、喝蛇湯、田雞湯，甚至飛去日本花20萬做丹羽療法，雖然當下會有效果，但一回到台灣皮膚病灶又再起，治療目的不是避開壓力源，而是要讓病情穩定，即使返回職場也可以克服壓力。

朱家瑜表示，近年新藥研發，相信會有更多藥物納入健保，協助患者延緩病程進展，降低病友經濟負擔，更重要是，呼籲病友不要隨意找偏方治療，認知異位性皮膚炎屬於慢性疾病，需長期治療，穩定控制下也不必多花冤枉錢。

異位性皮膚炎病友協會今舉行世界異膚日衛教記者會。記者許政榆／攝影
異位性皮膚炎病友協會今舉行世界異膚日衛教記者會。記者許政榆／攝影

異位性皮膚炎 患者

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