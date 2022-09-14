台鐵列車控制系統有進展 張景森盼3年完成三階驗證

行政院政務委員張景森今天與交通部次長胡湘麟及太魯閣號事故罹難者家屬，一同參觀POC（系統設計概念驗證）效能，他說，初步估算，如果系統成功，大概只要200億元，就能把台鐵列車控制系統建置完成。他已請交通部儘速進行，盼2023年底前完成第二階段驗證，3年內完成三階段驗證。

張景森指出，2018年台鐵普悠瑪事故，他擔任台鐵總體檢小組召集，結論之一是要推動台鐵行車控制系統智慧化。台鐵通訊及號誌系統評估過升級計畫要3000億，這是天方夜譚。

張景森說，後來經過引介，與加州鐵路Metrolink交流PTC系統技術，最後決定自行開發。為了更嚴格自我要求，台鐵不是自行編預算辦理，而是向國科會辦申請科發基金，讓外部的科學技術專家，從外部監督及檢核，他認為，這是一種相當有勇氣和決心的做法。

張景森說，經過幾年來的努力，POC（系統設計概念驗證）已經成功，在新竹支線實際運行￼測試了100多次，證明系統可行的。凡是列車超速、闖紅燈、闖入錯誤軌道、車輛故障、闖入落石、異物、邊坡變化等等可能危及行車安全的資訊，會立即傳送到行控中心和司機駕駛座，並自動做相應處理，例如減速或煞車。

張景森說，今日他和胡湘麟與太魯閣罹難者的家屬代表，一起來參觀研究的進展。由台鐵局副局長馮輝昇全程帶領，實際坐上台鐵火車見證系統的效能。大家看到台鐵的努力成果，都很滿意、很感動。初步估算，如果系統成功，根本不用3000億元 ，「大概只要200億元，就能把台鐵列車控制系統建置完成。」

張景森說，他已請交通部儘速繼續進行。希望2023年底前完成第二階段驗證。三年內完成三階段驗證；研發計畫所需的經費請國科會支持，並請相關部會盡力協助。