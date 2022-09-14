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九歌少兒文學獎頒獎 妙寫動物奪獎項

台灣醒報／ 記者簡嘉佑╱台北報導
此次拿下九歌少兒文學獎最大獎「評審獎」的葉宇峰（左），向鏡頭展示他的獲獎書籍《迷鳥》。他表示，平時就喜歡閱讀與寫作，「說故事的時候特別感到快樂，尤其是寫給兒少的小說」。圖／中央社
此次拿下九歌少兒文學獎最大獎「評審獎」的葉宇峰（左），向鏡頭展示他的獲獎書籍《迷鳥》。他表示，平時就喜歡閱讀與寫作，「說故事的時候特別感到快樂，尤其是寫給兒少的小說」。圖／中央社

動物、教育多元題材，勇奪九歌少兒文學獎！九歌出版社14日舉辦少兒文學獎頒獎典禮，雖然首獎從缺，仍有4位作家奪下其他獎項，其中獲獎作家葉宇峰、張郅忻以老鼠與鳥類為主題，筆調活潑之餘，更帶領小朋友認識各式動物生態。獲獎作家拿著方形的獎牌一同合照，透露著口罩也藏不住的喜悅之情。

第30屆九歌現代少兒文學獎結果出爐，主辦單位對首獎作品有其高度期盼與要求，因而一致決議首獎從缺。葉宇峰《迷鳥》透過迷途的鳥兒重新凝聚對生命的希望，獲得評審獎，而張郅忻《館中鼠》以奇趣的方式寫老鼠在圖書館穿梭的冒險故事，拿下推薦獎。

此次拿下最大獎「評審獎」的葉宇峰，向鏡頭展示他的獲獎書籍《迷鳥》。他表示，平時就喜歡閱讀與寫作，「說故事的時候特別感到快樂，尤其是寫給兒少的小說」，期盼能用文字鼓舞每一個需要關懷的孩子，幫助他們找到黑暗時的微光。

作家張郅忻在頒獎台上拿著她獲獎的書籍《館中鼠》，藍色的封面上有著穿著吊帶褲的老鼠，仰望著兩排長長的書櫃。她首先感謝九歌文學獎對她的認同，盼能用活潑的語言，結合老鼠的習性與行為，書寫圖書館中展開有趣的冒險故事。

此外，鄭丞鈞《搶救老師大作戰》、黃脩紋《起跑線！》都拿下榮譽獎，皆以特殊的角度切入偏鄉教師、學生升學壓力等教育議題，同時又不失趣味的筆調。【更多精采內容，詳見

老鼠 圖書館 口罩

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