助患者行動 麻豆新樓醫院推脊椎微創手術

不少人尤其中高齡長輩常因脊椎疼痛影響入眠或行動麻豆新樓醫院推廣微創脊椎固定手術，由醫療團隊透過專業微創手術，除了風險降低，疼痛也減少，改善患者症狀。

麻豆新樓醫院神經外科醫師張昂傑今天分享患者個案；72歲李姓老翁摔倒後劇烈背痛，晚上沒辦法躺平睡覺，長時間需要坐著才能入眠。隨著時間推進，在服用藥物及打針後疼痛沒明顯改善，甚至越來越無法行走，家屬推著輪椅至麻豆新樓神經外科門診求助，經過詳細問診及檢查，並進一步安排X光和核磁共振檢查，診斷出第四腰椎壓迫性骨折合併神經壓迫，以及骨質密度已經達到T-3.0（小於T-2.5為骨質疏鬆）。

張昂傑說，老翁體態較肥胖，患有慢性高血壓和糖尿病，定期服用抗凝血藥物，家屬擔心術後疼痛與傷口癒合不良問題，經與病人與家屬討論後，決定接受微創減壓與固定手術，術後隔天即可穿戴背架下床活動，回診時面帶微笑並且用自己雙腿行走來證明已痊癒了。

張昂傑表示，脊椎手術治療的最大目的為減緩神經壓迫與穩定脊椎構造；傳統手術和微創手術都可以達到此目的，但微創手術優勢在於傷口較小、肌肉破壞少，術中失血少以及術後感染風險較低，疼痛減少，術後恢復時間也較短，且隨著微創手術越來越普遍，加上硬體與手術技術上進步，病人不需擔心風險及併發症的增加。