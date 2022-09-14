遠距醫療 馬祖居民也能享有醫學中心等級診治醫療

手肘冒出硬塊，按壓時疼痛，且手臂上布滿了蟹足腫，20多歲陳先生住在連江縣，想尋求皮膚科醫師診治，但當地沒有皮膚科診所，而縣立醫院每兩周才有一次醫師駐診，在健保遠距會診協助下，亞東醫院皮膚科主治醫師陳宥嘉在另一端看診、觀察病灶、開藥，提供離島醫療照護「零距離」貼心服務。

陳先生表示，自己應該有蟹足腫體質，肩膀兩側都有紅紅突出肉團，影響外觀，讓他即使大熱天，也不敢穿背心、打赤膊。最近手肘附近又冒出硬塊，按壓時發覺硬塊、且疼痛，擔心蟹足腫往下竄。

由於連江縣立醫院並無專任皮膚專科醫師，健保署台北業務組透過「山地離島地區醫療給付效益提升計畫」（IDS），由亞東醫院皮膚專科醫師每兩周一次至馬祖當地駐診。

陳先生說，如果錯過了，就得再等兩個星期，不然就得先掛家醫科，但又擔心醫師不夠專業，最近得知連江醫院提供皮膚科遠距醫療，希望藉此解決皮膚困擾。

健保署長李伯璋說，遠距醫療與疫情下的視訊看診不一樣，前者由另一名醫師執行檢查行為，透過皮膚鏡、眼底鏡、耳鼻喉鏡等醫療儀器檢查病患病灶，再透過系統將檢查結果傳至另一端醫師，兩名醫師討論後，確定病因，開立處方。

以陳先生為例，由連江縣立醫院急診專科醫師曹玉舲執行皮膚鏡觀察其手肘硬塊、手臂突出紅斑，並做生理檢查（觸診），亞東皮膚科醫師陳宥嘉則在亞東診間觀察影像資料，並透過視訊問診，與曹玉舲討論，最後診斷結果手肘部位為毛囊炎，手臂則確實為蟹足腫，必須持續服用類固醇藥物。

「數位醫療科技可以縮短城鄉差距」亞東院長邱冠明表示，在皮膚鏡、眼底鏡等儀器協助下，讓五官科成為遠距醫療的第一步，讓馬祖等離島居民也能即時獲得醫療服務。

李伯璋表示，為提升離島地區專科醫療服務，去年（110年）8月起，委請亞東醫院每周提供皮膚科遠距會診，利用皮膚鏡遠距設備，讓連江縣1.3萬在地居民也可享有醫學中心等級皮膚專科醫師診療服務。

截至111年6月提供29診次皮膚科遠距會診，服務71人次，盡管人數不多，且健保必須額外支付會診費用，但能夠補足離島地區專科不足的醫療窘境，獲得在地民眾肯定。