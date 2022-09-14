北醫附醫挽袖捐血+降低手術用血量 粗估每年省82萬元

台北醫學大學附設醫院日前發起捐血活動，募得11萬cc血液。疫情使國人捐血意願降低，北醫附醫重新檢視，如何減少「不必要輸血」的手術照顧模式，降低輸血率，醫院提升血液使用品質後，以國外研究換算，粗估每年可節省2萬6459美元（約新台幣82萬3364元）的費用。

據血液基金會統計至9月14日血液庫存量，台北捐血中心A、O、AB型血液庫存量在四天以下，B型庫存量在4到7天，庫存偏低。新竹、台中、台南、高雄捐血中心，A型庫存偏低，B型僅新竹捐血中心庫存正常，其餘都偏低。O型新竹、台中、高雄都顯示「急缺」庫存量在四天以下，台南則是庫存偏低。AB型僅高雄庫存量正常，其餘都屬於偏低。

北醫附醫先前舉辦捐血活動，今擴大舉辦，多名醫護響應。北醫附醫指出，新冠疫情下，影響民眾捐血意願，除鼓勵民眾踴躍捐血，也希望能保留珍貴的血品，醫院用血端應思考減少不必要的輸血。

北醫附醫從109年起參與美國外科醫師學會的「國家外科手術品質改善計畫」，採用國際標準檢視外科手術品質。血品使用上，透過檢視術中失血量、輸血時機及血袋報廢率，檢討預防性叫血或輸血的必要性，配合實證醫學佐證及開刀醫師與麻醉醫師充分討論，骨科手術中的輸血率明顯降低，以國外研究換算，粗估每年可節省2萬6459美元（約新台幣82萬3364元）的輸血費用。