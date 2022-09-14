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北醫附醫挽袖捐血+降低手術用血量 粗估每年省82萬元
台北醫學大學附設醫院日前發起捐血活動，募得11萬cc血液。疫情使國人捐血意願降低，北醫附醫重新檢視，如何減少「不必要輸血」的手術照顧模式，降低輸血率，醫院提升血液使用品質後，以國外研究換算，粗估每年可節省2萬6459美元（約新台幣82萬3364元）的費用。
據血液基金會統計至9月14日血液庫存量，台北捐血中心A、O、AB型血液庫存量在四天以下，B型庫存量在4到7天，庫存偏低。新竹、台中、台南、高雄捐血中心，A型庫存偏低，B型僅新竹捐血中心庫存正常，其餘都偏低。O型新竹、台中、高雄都顯示「急缺」庫存量在四天以下，台南則是庫存偏低。AB型僅高雄庫存量正常，其餘都屬於偏低。
北醫附醫先前舉辦捐血活動，今擴大舉辦，多名醫護響應。北醫附醫指出，新冠疫情下，影響民眾捐血意願，除鼓勵民眾踴躍捐血，也希望能保留珍貴的血品，醫院用血端應思考減少不必要的輸血。
北醫附醫從109年起參與美國外科醫師學會的「國家外科手術品質改善計畫」，採用國際標準檢視外科手術品質。血品使用上，透過檢視術中失血量、輸血時機及血袋報廢率，檢討預防性叫血或輸血的必要性，配合實證醫學佐證及開刀醫師與麻醉醫師充分討論，骨科手術中的輸血率明顯降低，以國外研究換算，粗估每年可節省2萬6459美元（約新台幣82萬3364元）的輸血費用。
該品質提升專案獲得美國外科醫師學會品質及安全研討會優勝獎肯定，並獲邀刊登於2022年最佳實踐案例做為國際同儕學習參考。
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