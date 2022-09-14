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疫情亂用藥恐「藥到病來」 台灣病友聯盟3招減少用藥傷害

聯合報／ 記者沈能元／台北即時報導
台灣病友聯盟今舉辦「2022世界病人安全日論壇」與衛福部、醫師公會全聯會、藥師公會全聯會、醫改會、台灣癌症基金會、癌症希望基金會共同倡導病友用藥安全。 記者沈能元／攝影
台灣病友聯盟今舉辦「2022世界病人安全日論壇」與衛福部、醫師公會全聯會、藥師公會全聯會、醫改會、台灣癌症基金會、癌症希望基金會共同倡導病友用藥安全。 記者沈能元／攝影

藥物是治療疾病的最重要方式之一，但用藥略有不慎，「恐不是藥到病除，而是藥到病來」。世界衛生組織訂定每年9月17日為世界病人安全日，期望民眾用藥不要受到藥品傷害。台灣病友聯盟提醒，民眾用藥應遵守3步驟，包括了解藥物、核對劑量及服用時間、詢問醫療專業人員，以守護用藥安全。

台灣病友聯盟今舉辦「2022世界病人安全日論壇」與衛福部醫師公會全聯會、藥師公會全聯會、醫改會、台灣癌症基金會、癌症希望基金會共同倡導病友用藥安全。台灣病友聯盟理事長吳鴻來說，她身為洗腎病友，用藥需要十分謹慎，如帶狀皰疹的抗病毒治療藥物、肌肉鬆弛劑等，若使用不慎，將引起洗腎病友昏迷、意識不清。

衛福部次長石崇良說，世界病人安全日為WHO於2019年提出，但早在1999年由美國智庫發表報告指出，醫療不良事件造成的死亡人數，一年高達約4萬至5萬人，等同每天有一架滿載旅客的波音747客機墜機，因此病人安全成為重要議題及挑戰，但病安問題多元，經歸納出共通挑戰，包括乾淨照顧以宣導勤洗手、正確洗手，與安全手術、用藥安全等。

為了把關用藥安全，石崇良說，如疫情期間，病人數多需與病毒共存而非共亡，須盡速給予口服抗病毒藥物，但倍拉維抗病毒藥物容易與其他多種藥物出現交互作用，因而透過雲端藥歷把關，再搭配主動式提醒諮詢，伴隨後續用藥追蹤、不良反應通報進行監測等，而民眾也應清楚認知藥品的副作用、不良反應等，與醫師、藥師成為夥伴關係，一旦出現不適症狀應速回診。

關於用藥安全，醫師公會全聯會常務理事黃啟嘉也以母親的親身經歷說明，媽媽是糖尿病患者，最近出現腳部血管阻塞，醫師給予抗凝血藥物，但該藥物副作用為引起腦出血，就當媽媽服藥後，當晚即出現手無力，緊急送醫且確診為腦出血，所幸經治療目前已無大礙。

黃啟嘉說，醫師開藥時，須於藥品或疾病副作用間進行拿捏，於用藥安全病人應主動參與，由醫病共同決策，而用藥安全的價值應是要花錢挽救生命，省錢不是我們的價值，挽救生命才是價值。因此，用藥安全應從國小就在課堂上認知、學習。

藥師公會全聯會理事長黃金舜也說，民眾用藥上也許多偏差及問題，如民眾常自行中斷服藥，因而延誤病情，因此積極教導民眾用藥安全，藥師也扮演重要角色，呼籲衛福部應投入更多資源，讓用藥安全認知向下扎根。

吳鴻來說，疫情期間對病人用藥安全也受到影響，如受到隔離政策影響，缺乏熟悉病人用藥的照顧者，可能讓用藥安全問題惡化，或是醫療人員重新分派工作，導致對新的安全工作流程不熟悉，容易發生給藥錯誤的情形，或是許多患者使用不適當的抗生素、未經研究證實的藥物等。

醫改會執行長林雅惠說，疫情以來，缺藥、囤藥、危險用藥持續發生，且有各類偏方如雨後春筍出現，如網紅曾經推薦的退燒藥、化痰藥等，均造成民眾用藥認知錯誤，提醒民眾疫情期間用藥，應提高警覺，不要聽信網路謠言等訊息，不購買來路不明藥品，降低不安全用藥機會。

醫師 疫情 衛福部

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