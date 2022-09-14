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不單靠藥 奇美醫推廣重覆式經顱磁刺激抗憂鬱症

聯合報／ 記者謝進盛／台南即時報導
奇美醫學中心精神醫學部成人精神科主任黃隆正。記者謝進盛／攝影
奇美醫學中心精神醫學部成人精神科主任黃隆正。記者謝進盛／攝影

隨著生活及工作衍生各種壓力，憂鬱患者日增，不少患者大都靠服藥改善，醫師表示，可經由rTMS(重覆式經顱磁刺激)非侵入性療程改善，減少患者服藥身體不適相關後遺症，不過，目前健保並未給付，一次療程（約10次）費用約3萬餘元。

奇美醫學中心精神醫學部成人精神科主任黃隆正今天在醫學記者會上分享個案；38歲單身劉女為外商公司中階主管，這兩年因 工作壓力導致憂鬱症，出現自傷、酒癮、厭食等狀況，因此至精神科診所求醫，治療期間醫師多次幫她調整藥物，服藥後有腸胃不適、頭暈等副作用，最後轉至奇美求診。

經與劉女討論，決定改以重覆式經顱磁刺激(rTMS)治療，經過一個療程(10次)，每次約半小時，病況明顯改善不少，不僅戒了酒，也不再有自傷、厭食狀況。

黃隆正表示，rTMS(重覆式經顱磁刺激)是精神醫療上里程碑，也是病人一大福音。事實上rTMS於歐美國家已獲核准於治療藥物治療反應不佳或對藥物過度敏感的憂鬱症。美國早在2008年即由食品藥物管理局(FDA)核准治療重鬱症，而台灣精神醫學界經多年來努力，也在2018年3月得到TFDA的核淮，用在臨床治療憂鬱症，也是台灣目前rTMS唯一的臨床適應症，奇美醫學中心在2020年起推廣。

他指出，奇美醫學中心樹林院區自2020年底開始建置新一代高功率rTMS治療系統，至今收治憂鬱症病人計38名。在完成完整療程(10次刺激)的病人中，發現臨床症狀嚴重度(CGI-S)平均由4.7分降到3.4分，效果非常不錯。

黃隆正說，rTMS雖屬非侵入性治療，副作用較少，療效也不錯，然而目前臺灣的健保並未納入給付項目，所以只能以自費方式進行。一般療程約實施10至20次刺激，每周執行5次。

憂鬱症 患者 健保

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