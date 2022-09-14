台鐵中秋疏運出包 王國材：計軸器老化已改善完成

台鐵彰化花壇至員林號誌故障造成列車大誤點，中秋節3天連假有7萬7000人次受到延誤，事後查出是電力系統異常洩漏低頻波，導致計軸器遭干擾異常。交通部長王國材表示，因計軸器老化，抗突波能力降低，經改善目前已正常運作。

王國材今天到花蓮視察平交道障礙物自動偵測系統，對於中秋連假疏運出包，他表示，是因列車通過時迴流電流造成干擾，突波傳回機房影響號誌系統不穩定而發生故障。

他表示，計軸器使用年限為15年，這次故障的員林到花壇間計軸器是第一代的西門子系統，在員林鐵路高架化時建置，已用了8年，原本可防突波，但老化後抗突波的能力會降低，因此這次從計軸器、纜線到網線一併改善，強化抗突波能力。

至於為何沒有備援系統？王國材說，備援系統在民國107以後有新的規定，雙計軸每個計軸要單獨一條線，但員林的計軸器在民國103年就施作，雙計軸接到同一條線，變成沒有備援，目前對於雙計軸器一條線的舊設計，台鐵也在改善。

台鐵電務處長周祖德表示，台鐵富岡基地、屏潮高架、潮州基地、員林高架的計軸器供應商都是西門子，相關設備抗突波能力優先處理，目前富岡跟潮州已經完成。