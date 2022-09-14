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海尼根揪屏東縣府組青農屏東隊 啟動夢想青農孵化行動

聯合報／ 記者高婉珮／即時報導
即日起至10月21日中午12點前，開放網路註冊，獲獎者可得總計50萬元的圓夢金，並有機會跟著海尼根ｘ星級大廚行銷全台。圖／海尼根提供。
即日起至10月21日中午12點前，開放網路註冊，獲獎者可得總計50萬元的圓夢金，並有機會跟著海尼根ｘ星級大廚行銷全台。圖／海尼根提供。

屏東縣政府多年持續為青農返鄉提出具體政策，海尼根台灣深感屏東縣政府的用心，宣布攜手屏東縣政府啟動「夢想青農孵化行動」，共同打造加速器概念平台，盼藉由國際企業多年在台深耕專長，鼓勵在地青農提出立足台灣、放眼國際的產銷格局，不只勇敢作夢，更要敢於追夢。獲獎者可得總計50萬元的圓夢金，並有機會跟著海尼根ｘ星級大廚行銷全台。

有別於其他大型徵件競賽，「夢想青農孵化行動」鎖定年滿18歲至45歲，設籍屏東縣，於屏東縣從事農業、漁業、畜牧業的縣民，並持有「三章」（CAS台灣優良農產品標章、產銷履歷農產品標章、有機農產品標章）任一，才可報名。

符合資格的青農只須（1）提出未來半年的成長計劃，（2）附上可供驗收的量化成果項目，（3）說明如有機會與海尼根ｘ星級大廚行銷全台，打算如何發揮多方雙贏的綜效。經評審獲獎就能取得總計50萬元的圓夢金，並有機會與國際品牌力No.1的海尼根從屏東走向餐桌，完成從產銷認證晉級餐桌商業化的過程。

屏東縣長潘孟安表示，屏東是農業大縣，更是台灣的糧倉，縣府除了開辦農業大學，鼓勵青農及有意從農青年學習產銷的專業知識，扶持紮根外，這次海尼根有意在台投入創造社會影響力，更期待看到青農取得三章認證後，可以進一步提升生產品質，創造更大的產值。

海尼根台灣總經理吳建甫表示：「海尼根深耕台灣多年，深知屏東好山好水與發展農業、漁業、畜牧業的潛力與優勢；旗下的虎牌啤酒多年來就是在屏東龍泉鑽酒廠生產，有機會自然要回饋地方。『夢想青農孵化行動』是動機也是助力，我們希望與屏東縣政府共同推動這項計畫、支持農業永續發展，為屏東地方注入新鮮的產業活力。」

第一屆「夢想青農孵化行動」由海尼根台灣與屏東縣政府共同主辦、荷蘭在台辦事處農業及食品處指導、歐洲在臺商務協會-低碳倡議行動（ECCT LCI）協辦。

欲報名即日起至10月21日（週五）中午12點前，開放網路註冊。歡迎至網站詳閱活動說明，填寫報名表，並附上「夢想青農孵化行動」計劃書下載連結。如對報名方式有任何疑問，請電洽0923-911-566 林先生或email至信箱heinekengp@grandpr.com.tw 洽詢。

屏東縣長潘孟安（右）與海尼根台灣總經理吳建甫，同框上陣宣傳「夢想青農孵化行動」。圖／海尼根提供。
屏東縣長潘孟安（右）與海尼根台灣總經理吳建甫，同框上陣宣傳「夢想青農孵化行動」。圖／海尼根提供。

屏東縣政府 青農 夢想

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