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台鐵9億建置平交道障礙物偵測系統全數啟用 交長視察

聯合報／ 記者王燕華／花蓮即時報導
交通部長王國材（中）今天下午到花蓮中華路平交道，視察平交道障礙物自動偵測系統運作情況。記者王燕華／攝影
交通部長王國材（中）今天下午到花蓮中華路平交道，視察平交道障礙物自動偵測系統運作情況。記者王燕華／攝影

台鐵局斥資9億元在全台260處平交道建置障礙物自動偵測系統，今年上半年全數完成，交通部長王國材今天到花蓮市中華路平交道視察運作狀況，他說，這套系統偵測高度範圍從30到300公分，一旦有人員或物品侵入，就會告警並通知附近列車司機員減速，提升平交道安全防護，啟用以來平交道事故發生件數減少逾5成。

王國材今天下午與台鐵局長杜微、電務處長周祖德等人到中華路平交道視察。中華路平交道3年前曾發生小客車闖入平交道，遭太魯閣號列車撞飛，駕駛死亡的意外。

台鐵指出，已在全台260處平交道建置這套系統，今年3月全數完工啟用，其中花蓮有74處。這套系統配置熱感應與雷達雙偵測感應器，偵測高度範圍擴大到30公分至300公分，一旦在平交道偵測到障礙物，會即時廣播告警，並透過防護無線電反饋給1.2公里內的列車司機員即時反應，以降低事故發生率。

台鐵花蓮電務段長洪明旭說，從前年到今年3月陸續啟用後，全台平交道事故明顯減少，民國100年是34件，前年減為17件，去年為8件。

王國材說，交通部會持續支持台鐵導入科技應用智慧化設備，提升平交道安全防護。不過，有些平交道線型不佳，並非垂直交會或有多個叉路，會研擬從立體化方式改善。

他強調，台鐵安全改革是現在進行式，除了平交道自動偵測系統，進行中的還有落石偵測系統，目前總共28處逐步完成，系統透過AI及影像辨識，若偵測到落石，會馬上通知鄰近列車司機員及兩邊車站做防護動作。

此外，也正進行邊坡改善，昨天發生的平溪線落石，邊坡已納入落石管理系統，只是時程還沒到，年底才會做好。王國材說，對於台鐵安全可能產生的問題，交通部會更積極處理，

台鐵局在全台260處平交道建置障礙物自動偵測系統，下方雷達、上方為熱感應，配置雙偵測感應器擴大偵測範圍。記者王燕華／攝影
台鐵局在全台260處平交道建置障礙物自動偵測系統，下方雷達、上方為熱感應，配置雙偵測感應器擴大偵測範圍。記者王燕華／攝影
台鐵局斥資9億元，在全台260處平交道建置障礙物自動偵測系統，到今年3月已全數完成。記者王燕華／攝影
台鐵局斥資9億元，在全台260處平交道建置障礙物自動偵測系統，到今年3月已全數完成。記者王燕華／攝影

台鐵 王國材

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