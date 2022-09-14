產房搖身胎盤拓印畫室 醫護愛心指印祝福新生兒

初次懷孕的吳小姐產前就與衛生福利部豐原醫院婦產團隊討論，希望執行胎盤拓印，為此次懷孕留下紀念，拓印畫中還有懷孕過程中所有照顧過孕婦的醫護人員留下祝福的愛心指印，送給新生兒作為記錄胎內回憶的禮物。

豐原醫院婦產科主任張崑敏醫師提到，胎盤與臍帶是母體懷胎10月提供胎兒養份的過渡性器官，胎盤的重量、構造、位置都可能影響孕產期的安全，一般來說，胎兒出生時胎盤就會自行排出。

產房護理長吳嘉玲表示，胎盤屬於醫療廢棄物，透過胎盤拓印能讓臍帶與胎盤以更美好的方式呈現，保留親子間珍貴回憶，受疫情與少子化的雙重壓力下，竭盡所能協助每一位孕產婦達成生產期許，是團隊有志一同的目標。

豐原醫院自2014年加入「友善多元溫柔生產醫院試辦計畫」至今，推動婦女友善生產目標不遺餘力，除了致力維護母嬰安全外，更期望營造友善生產安心養育的環境。

醫院具有跨團隊專業人員，包含：醫師、護理師、助產師、藥劑師、營養師、社工師等專業人員組成的「母嬰親善委員會」，守護山城地區孕產婦安全，從孕期初期運用醫病共同決策搭配友善生產理念、運用多元策略，包含生產計畫書擬訂、雙親教室課程、母乳支持團體等等，都是為了能提供更多婦女美好的生產經驗。