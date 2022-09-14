秋節後疫情升溫！萊爾富推多項「快篩試劑限時優惠」

日本逐漸放寬外國觀光客赴日旅遊政策，今（14）日起試行台灣民眾網上簽證申請及電子簽證簽發，但現今遊日最卡關大魔王則須先找到日本旅行社擔保責任協助辦理「受付濟證」，才能再申請簽證，「受付濟證」費用要花多少錢，似乎沒有一定的答案，一名熱愛日本的讀者告訴《聯合新聞網》這一連串的申請過程，並提醒大家，「為了成功取得簽證，得花一筆不小的代價。」

2022-09-14 15:58