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秋節後疫情升溫！萊爾富推多項「快篩試劑限時優惠」

聯合報／ 記者陳立儀／即時報導
秋節後疫情升溫快篩試劑買氣增，即日起至10月18日萊爾富推出快篩試劑優惠。圖／萊爾富提供
秋節後疫情升溫快篩試劑買氣增，即日起至10月18日萊爾富推出快篩試劑優惠。圖／萊爾富提供

中央流行疫情指揮中心今天（9月14日）、昨天（9月13日）連續兩天公布國內新增COVID-19確定病例分別是49,540例和46,795例本土個案，顯見中秋節後疫情有升溫趨勢。根據萊爾富內部數據觀察，最近一周的快篩試劑銷量也較前一周成長近3成，消費者對快篩試劑的詢問度也有增加。

為了便利大眾採買快篩試劑，萊爾富除了販售政府提供的家用型1入亞培抗原快篩檢驗套組（售價180元）之外，也持續引進5入900元羅氏抗原自我檢測套組、1入裝福吉美家用新型冠狀病毒唾液抗原快速檢驗套組、5入裝福吉美家用新型冠狀病毒唾液抗原快速檢驗套組、家用型1入銳偵Rapigen新冠病毒快篩試劑、2劑裝集克家用新冠病毒抗原快速檢測試劑盒、家用型10入亞培抗原快篩檢驗套組等快篩商品，

即日起至10月18日萊爾富推出銳偵Rapigen新冠病毒快篩試劑1入裝特價150元（原價200元）、集克家用新冠病毒抗原快速檢測試劑盒2入裝特價250元（原價350元）、福吉美家用新型冠狀病毒唾液抗原快速檢驗套組1入裝售價175元、一次買3盒特價499元，5入裝檢驗套組售價875元、可享優惠價799元；亞培抗原快篩檢驗套組（10入裝）特價1,699元（原價1,800元）。實際販售將依各門市庫存為主。

萊爾富因應疫情升溫，便利大眾採買快篩試劑，即日起至10月18日祭出多項優惠。圖／萊爾富提供
萊爾富因應疫情升溫，便利大眾採買快篩試劑，即日起至10月18日祭出多項優惠。圖／萊爾富提供
萊爾富即日起至10月18日推出多項快篩試劑優惠。圖／萊爾富提供
萊爾富即日起至10月18日推出多項快篩試劑優惠。圖／萊爾富提供
萊爾富販售政府（家用型1入）亞培抗原快篩檢驗套組，售價180元。圖／萊爾富提供
萊爾富販售政府（家用型1入）亞培抗原快篩檢驗套組，售價180元。圖／萊爾富提供

快篩試劑 亞培 新型冠狀病毒

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