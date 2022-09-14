天主教發起為生命而走維護生命 周末各教區同步上路

新冠疫情延燒2年多，天主教台灣主教團響應國際舉行的「MARCH forLIFE／為生命而走」，周末17日上午，全台各教區同步登場，呼籲大家一起站出來，共同響應表達維護生命理念，嘉義教區周末上午8點半，從嘉義市民權路聖若望主教座堂出發，起步走！

嘉義教區規畫7.8公里路線，周末上午8點半從主教座堂出發，經崇仁醫專→蘭潭→嘉義教區辦事處，聖吉安娜生命維護中心代表最近拜會嘉義教區主教浦英雄，浦英雄全力支持，教區所轄雲嘉嘉縣市教堂、學校、醫院、社福機構數百人報名，步行休息時間，安排生命教育分享。

聖吉安娜生命維護中心主任陸淑貞修女，說明「為生命而走：維護生命，從開始到自然結束」由來，這項1974年美國天主教徒NellieGray發起國際活動，在許多國家每年舉辦，不斷提醒世人維護生命、尊重生命。

台灣「MARCH for LIFE」歷史不長，2019年的母親節前，在桃園聖母聖心堂舉辦第一次，當時約600人參加，遊行隊伍引起相當迴響。為生命而走是國際性維護生命運動，目的是為了讓「維護生命」聲音被聽見、使「生命優先」價值被正視，保護生命從受孕那一刻開始，直到自然結束。

天主教嘉義教區辦事處說，天主是愛，祂願意與人分享祂神聖生命：為生命而走，不是意識形態，不是為了倫理道德標準，而是為創造主的心願。祂愛人的生命，因為是祂的肖像，祂要讓生命分享祂神聖生命。只有人類才有這份榮耀，「我們要將生命經驗，與別人分享！」