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2縣市大雨特報 注意瞬間大雨、雷擊

聯合報／ 記者盧逸峰／台北即時報導
氣象局發布大雨特報。本報資料照片
氣象局發布大雨特報。本報資料照片

中央氣象局今日14時50分發布大雨特報，並指出因對流雲系發展旺盛，今日宜蘭、花蓮山區有局部大雨發生的機率，請注意瞬間大雨、雷擊及強陣風。

中央氣象局說，今日全台天氣轉為多雲到晴，僅北部及東半部地區有局部短暫陣雨，午後其他山區有局部短暫雷陣雨；預計這樣多雲到晴的天氣會持續到下周一，午後東半部地區及其他山區須留意局部短暫雷陣雨。

太平洋周邊目前仍是三颱共舞的局面，不過對台灣影響相對小。颱風梅花近日清晨已經通過台灣北部近海，並往華中沿岸前進，對台灣影響越來越小；颱風莫柏距離台灣超過4000公里，對台灣無影響；颱風南瑪都預測向西北朝日本南方海面前進，短期內對台沒有直接影響。

颱風南瑪都 氣象局 大雨特報

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北、東北及台中、南投山區注意大雨 氣象局發豪雨特報

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