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PChome 24h購物「P&G超級品牌日」推10大日用品牌優惠

聯合報／ 記者陳立儀／即時報導
PChome 24h購物「P&G超級品牌日」即日起至9月19日開跑，10大日用品牌滿3000元送300 P幣。圖／PChome 24h購物提供
PChome 24h購物「P&G超級品牌日」即日起至9月19日開跑，10大日用品牌滿3000元送300 P幣。圖／PChome 24h購物提供

隨著時序進入9月，PChome 24h購物瞄準日用品換季搶購商機，即日起至9月19日攜手日用品大廠 P&G，集結站上熱銷生活及母嬰用品限時推出「P&G超級品牌周」，消費滿3,000元就送300 P幣，更與幫寶適推出LINE會員串接服務，只要在站上購買幫寶適產品並加入會員，即可回饋800點（點數註冊完成幫寶適會員後兩周內歸戶），購買指定品項再獨家加碼送現金積點，等同於現買現賺。

台灣近年家庭少子化，根據內政部公布最新人口統計，今年前8個月僅約9萬名新生兒，但隨著家庭經濟水平的提升，父母為給孩子更好照顧及資源，從懷孕到出生的母嬰產品也不停升級。PChome 24h購物發現，快速穿脫超方便、一拉就穿上的「褲型尿布」及「拉拉褲」款式最受爸媽們青睞，近兩年成長幅度達50%，已成為市場銷售主力。

自疫情爆發以來，消費者已養成網路購物習慣，加上新生兒家長多是30幾歲的世代，各種小孩所需商品都會在網路上購買，網購也早已成為尿布市場的最大通路。PChome 24h購物與「幫寶適」合作，推出「PChome 24h購物 X 幫寶適專屬會員活動」，即日起於PChome 24h購物購買幫寶適產品、並在結帳頁面加入幫寶適LINE好友，即可獲得3大好康：入會即得800點幫寶適點數，點數可用來兌換商品優惠券；享有幫寶適正貨尿布PChome獨家折扣，還有不定期加碼贈送幫寶適點數以及P幣或現金積點，現金積點可於PChome 24h購物站上現買現折；掃描正貨包裝拆封處的QR code即可集點，點數還可拿來兌換各式好禮。

即日起至9月19日購買「幫寶適巧虎安睡褲」特價1,959元，最低平均一件不到15元，更獨家贈送100元現金積點，爸媽抗漲囤貨快趁現在。

此外，PChome 24h購物近期「洗衣球」、「洗衣精」等織品清潔類衝進全站熱搜百大，「尿布」、「沐浴乳」、「衛生棉」更擠進日用品熱搜排行前5名。瞄準秋日換季商機，PChome 24h購物攜手日用品大廠「P&G」，集結超過11種生活日用品牌，即日起至9月19日推出「P&G超級品牌周」，消費滿3,000元就送300 P幣，購買Ariel、好自在、風倍清、蘭諾、海倫仙度絲、潘婷等6大指定品牌消費滿999元再折100元。其中推薦PChome 24h購物獨家組合「日本ARIEL 4D抗菌洗衣膠囊31顆袋裝x3＋抗菌除臭洗衣精1,520g」，9月14日至9月15日特價759元，買兩組再送100 P幣；PChome 24h購物獨家組合「好自在液體衛生棉日＋夜雙護組」即日起至9月19日特價899元。

PChome 24h購物獨家組合「好自在液體衛生棉日＋夜雙護組」即日起至9月19日特價899元。圖／PChome 24h購物提供
PChome 24h購物獨家組合「好自在液體衛生棉日＋夜雙護組」即日起至9月19日特價899元。圖／PChome 24h購物提供
「幫寶適巧虎安睡褲」，PChome 24h購物即日起至9月19日特價1,959元。圖／PChome 24h購物提供
「幫寶適巧虎安睡褲」，PChome 24h購物即日起至9月19日特價1,959元。圖／PChome 24h購物提供
PChome 24h購物獨家組合「日本ARIEL 4D抗菌洗衣膠囊31顆袋裝x3＋抗菌除臭洗衣精1,520g」，9月14日至9月15日特價759元。圖／PChome 24h購物提供
PChome 24h購物獨家組合「日本ARIEL 4D抗菌洗衣膠囊31顆袋裝x3＋抗菌除臭洗衣精1,520g」，9月14日至9月15日特價759元。圖／PChome 24h購物提供

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