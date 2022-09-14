北市動物園黑熊愛出掌 紅耳龜緊急避難水池

臺北市立動物園的溫帶動物區照養著亞洲黑熊「黑糖」和「貝兒」。園方表示，「貝兒」看到紅耳龜都會立刻揮動熊掌，嚇得紅耳龜跳入水池裡「避難」，「貝兒」也會跟著下水摸索不停。

動物園表示，「黑糖」到戶外活動場後，總是先吃好吃滿保育員幫牠準備的佳餚，偶爾玩玩行為豐富化玩具，或是活動一下身體，接著就會選擇在有遮蔭、可以看到保育員在後場工作的位置休息，跟鄰居紅耳龜也相處的很好，不會互相打擾到彼此的空間。

動物園表示，「貝兒」比起「黑糖」牠的精力充沛，可以整天在戶外活動場「放電」，一刻都停不下來，第一次遇到紅耳龜到水池岸邊曬太陽，雖然亞洲黑熊具有靈敏的聽力和嗅覺，不過視力不佳，「貝兒」走到很近才發現紅耳龜，當下就被嚇到退後一步，被在一旁觀察動物行為的保育員記錄到。

沒想到「貝兒」記憶力並不差，再度看到池邊的紅耳龜立刻揮動熊掌，紅耳龜現在只要看到黑熊就會自己先跳入水池裡「避難」，「貝兒」還會下水池找，盯著水面、手不停的在水中摸索。

動物園表示，「貝兒」在溫帶區是隻個性鮮明的亞洲黑熊，每次輪到「貝兒」到戶外活動場時，牠都會先跑去招惹其他隻住在隔壁欄舍的黑熊。因此輪到「貝兒」要到活動場的日子，保育員都得先讓其他的黑熊有東西吃，轉移牠們的注意力，確保牠們不會在通道上互相打鬧，「貝兒」真是一隻非常有活力的熊。

動物園表示，「貝兒」和「黑糖」年紀相仿，但是體型懸殊，雄性的「黑糖」體重160公斤，雙腳站起來可以達210公分，雌性的「貝兒」體重100公斤，身高約160公分，因此有時候民眾會誤以為「貝兒」是小熊，其實牠們年紀是差不多的。