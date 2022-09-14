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以鹿為介以茶會友 台東縣府與故宮合推紅烏龍茶點禮盒

聯合報／ 記者尤聰光／台東即時報導
「台東紅烏龍茶點禮盒」設計理念為以鹿為介，以茶會友，將台東鹿野過去為群鹿奔馳的歷史背景，連結故宮寶物「明萬曆五彩百鹿尊」及「清康熙宜興胎畫琺瑯萬壽長春海棠式壺」展現中華文化茶之美。圖／台東縣政府提供
「台東紅烏龍茶點禮盒」設計理念為以鹿為介，以茶會友，將台東鹿野過去為群鹿奔馳的歷史背景，連結故宮寶物「明萬曆五彩百鹿尊」及「清康熙宜興胎畫琺瑯萬壽長春海棠式壺」展現中華文化茶之美。圖／台東縣政府提供

台東縣政府積極推廣茶品牌「台東紅烏龍」，今與國立故宮博物院攜手推出聯名「台東紅烏龍茶點禮盒」，讓精彩巧思設計的禮盒更添收藏價值，提升台東紅烏龍品牌形象與能見度。

饒慶鈴說，台東縣府是全台第一個與國立故宮博物院推出聯名商品的政府機關，此次合力打造「台東紅烏龍茶點禮盒」，推廣台東專屬品茶靜心的慢文化，讓更多人透過茶來認識台東。

台東縣政府今與故宮博物院攜手推出聯名「台東紅烏龍茶點禮盒」活動，由饒慶鈴和故宮行銷業務處長徐孝德共同發表推銷，並邀請台東歌手王宏恩到場行銷介紹故鄉的紅烏龍。

紅烏龍茶點禮盒設計理念為以鹿為介，以茶會友，將台東鹿野過去為群鹿奔馳的歷史背景，連結故宮寶物「明萬曆五彩百鹿尊」及「清康熙宜興胎畫琺瑯萬壽長春海棠式壺」展現中華文化茶之美。

縣府財政及經濟發展處表示，禮盒內含滋味醇厚圓滑的「台東紅烏龍茶」及採用紅烏龍茶混和台灣米，佐以花生、芝麻和麥芽香製成的紅烏龍茶米香餅，茶香四溢且不甜膩的口感令人愛不釋手。

「台東紅烏龍茶點禮盒」將在國立故宮博物院實體通路、故宮精品網路商城、以及購夠台東網站限量販售。讓更多民眾認識台東專屬的茶文化。

台東縣政府積極推廣茶品牌「台東紅烏龍」，今與國立故宮博物院攜手推出聯名「台東紅烏龍茶點禮盒」，由縣長饒慶鈴（右）和故宮行銷業務處長徐孝德（左）共同發表推銷。圖／台東縣政府提供
台東縣政府積極推廣茶品牌「台東紅烏龍」，今與國立故宮博物院攜手推出聯名「台東紅烏龍茶點禮盒」，由縣長饒慶鈴（右）和故宮行銷業務處長徐孝德（左）共同發表推銷。圖／台東縣政府提供

台東 國立故宮博物院

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