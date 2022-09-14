20個月查獲環保犯罪2782件 環保署法務部表揚執法人員

為感謝第一線環保犯罪執法人員貢獻，環保署及法務部舉辦111年「全國環境執法業務研討會暨金環獎頒獎典禮」，由環保署署長張子敬及法務部常務次長林錦村共同頒發「打擊環保犯罪傑出貢獻獎」及「智勇雙全卓越貢獻獎」給21位查緝環保犯罪績優執法人員，今年更首次頒發「地方打擊環保犯罪卓越團體獎」，以表揚新北市、台中市及嘉義縣在跨領域合作查緝環保犯罪具有卓越表現。

環保署長張子敬表示，過去案件稽查需要大量第一線人力執行汙染源管末採樣及駐廠深度查核，但隨著科技稽查工具進步，在查緝犯罪的作法上，環保及警察機關已透過汙染熱區及科技工具進行蒐證，檢調及稅務機關則從違法事業的上下游廠商進行溯源追查，透過跨機關的結盟，蒐集具體犯罪事證，將集團不法成員一網打盡。

他舉例，桃園市近年在桃園地檢署的指揮下，由環保署北區環境督察大隊與桃園市環保局多次破獲使用暗管偷排大量廢水及汙泥的汙染環境案件，查緝不法金額超過36億；新北市的五股垃圾山環境整頓案，也象徵了環保犯罪的查緝不只是管末稽查，更可以透過跨局處合作及源頭行政管理，將原本充斥非法工廠遭受汙染的垃圾山，恢復成安居樂業的美好環境。

環保署為打擊環保犯罪，自民國100年起成立檢警環聯合查緝平台，跨領域跨機關結合中央與地方之環保、警察、調查及稅務機關，共同查獲多起環保犯罪集團跨縣市的環境違法案件，統計自100年起至今(111)年8月底止，查獲環保犯罪案件2782件，移送法辦人數9841人，查扣機具2490部。