獨／「受付濟證」成日本觀光大魔王！為自由行他多付了這些錢 取得簽證資格

日本逐漸放寬外國觀光客赴日旅遊政策，今（14）日起試行台灣民眾網上申請電子簽證，但現今遊日最卡關大魔王則須先找到日本旅行社擔保責任並協助辦理「受付濟證」，才能再申請簽證，「受付濟證」費用要花多少錢，似乎沒有一定的答案，一名熱愛日本的讀者告訴《聯合新聞網》這一連串的申請過程，並提醒大家，「為了成功取得簽證，得花一筆不小的代價。」

台、日各放寬了什麼？

對於台灣來說，日本9月為止目前放寬的政策如下：

．單日入境人數至5萬人．開放「無導遊團客」入境，需有受付濟證、機+酒需透過旅行社訂購．完整打滿3劑疫苗免除72小時PCR證明

而台灣人回國也放寬相關政策：

．3+4（居家檢疫天數3天、後4天自主防疫可返家1人1室）．免準備PCR陰性證明

未來也有望再開放團客出國遊玩，離真正出國的日子不遠了。該名讀者向《聯合新聞網》表示，新冠肺炎從中國大陸蔓延全球後，已有3年沒再去日本玩，相當渴望在今（2022）年能出國，看到9月7日起開放「無導遊陪同」的外國旅客入境相當心動，開始找尋日本旅遊業者洽詢「受付濟證」相關事宜。

日本逐漸放寬外國觀光客赴日旅遊政策，單日入境人數調至5萬人。（歐新社）

已自行買機票 日本旅行社「也OK」

不過，「無導遊陪同」的方案，「機加酒」部分須由旅行社安排。「但我已經先自行買了機票了。」他趁先前航空業者推出的廉航機票特賣期間購買了11月初出發往東京的機票約5千出頭當成賭注，卻成為這次「受付濟證」條件最大絆腳石，不過只花費1天，就找到合法日本旅行社、並有台灣員工願意協助，他也有心理準備將花更多錢解決這個問題。

想趁現在去日本玩，需花一筆不小的金額才能取得簽證資格。（製圖／聯合新聞網）

他表示，這家日本旅遊業者有為「已購買機票」的客戶量身打造相關服務，對方也表示「可以把『自行訂購的機票』當成旅行社訂購」，並列出相關細節與報價，「ERFS受付濟證＋訪日旅遊醫療保險費1000萬日圓內補助」為3萬5000日幣（台幣8500元）、代訂飯店（客戶可指定飯店，價格依旅行社報價）、委託合法台灣旅行社代辦電子簽證（可把已訂購的機票當成旅行社訂購）為台幣2000元，其中受付濟證及代訂飯店之款項需以台幣一次付清。

他提到「受付濟證」的價格比他預期中要貴一些，網路上也可能找到更便宜的價格，但他認為價格包含訪日旅遊醫療保險費1000萬日圓內補助，提到若在旅遊過程不幸染上新冠肺炎，也能申請保險，還算可以接受。

他還說，代訂飯店之價格跟他自己訂房網站的價格一樣，甚至有些更便宜100至200日幣，最後也有小確幸獲得了旅行社的小小折扣優惠。整體下來不算進飯店的訂房費，需先付1萬500元（8500＋2000元），「未出國已先噴掉1萬元。」

付款後當天就有受付濟證

付清「受付濟證」款項後，他表示，付款當天就收到電子版「受付濟證」、3天後收到訂房確認單，相當快速。

他在付清費用後，日本旅行社當天就申請好受付濟證。（讀者提供）

11月出國 再賭一把再等日本放寬政策？

但隨著日本逐漸放寬觀光客政策，即起開放台灣人線上申請日本電子簽證，作業天數只要5天即有機會拿到簽證，讓他猶豫是否要再賭一把，一方面期待日本官方本月或10月時再放寬政策，一方面想暫緩代辦業者協助申辦簽證可省台幣2000元，改為自行辦簽證為770元，可省1230元。

日本台灣交流協會日前也分享日本電子簽證申請3大規定。（翻攝自日本台灣交流協會臉書）

該家日本旅行社也提供類似建議，表示可以等到10月再看日本官方後續動作，但因自購機票部分為代辦業者擔保，若在政策未變之下改成自行申請簽證，而非代辦業者協助，換句話說就是「機票未有旅行社擔保」之情況下，恐怕在入境日本時會有卡關問題，也讓他決定屆時日本未再有進一步放寬動作，仍然會請代辦業者處理簽證，「我這樣出國才不會再東想西想了。」

他最後只渴望，花了1萬元辦個「證明」準備去日本玩，「航空業者一定要飛啊。」《聯合新聞網》提醒民眾，讀者所提供的「遊日事前準備費用」並非絕對，也需謹慎找合法旅行社才能保障權益，避免受騙。