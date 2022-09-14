弘道「園藝輔療」 失智爺爺重溫記憶、找回笑容

在寸土寸金的台北市，弘道老人福利基金會西松日照中心擁有一座種滿花草蔬果的幸福花園，是失智長輩們的小天地，更為80歲失智鄭爺爺開啟封印回憶，找回與家人間一度流失的溫暖互動。

西松日照在今年4月導入「園藝輔療」服務，在園區闢建一小塊空間，讓失智長輩透過園藝課程的栽種、採收，增加味覺、觸覺、視覺、聽覺及嗅覺的五感體驗；植栽、蔬菜收成後，除了讓長輩帶回家與家人分享外，也會將入菜料理，化為一道道餐桌美食。

幸福花園園長是失智一年多的80歲鄭爺爺，弘道表示，鄭爺爺個性較獨來獨往，剛入托時很少和同學互動，社工在聊天中得知鄭爺爺曾在家中種過植物，因此安排鄭爺爺加入「園藝輔療」課程，過程中，老師與社工們觀察到鄭爺爺的種植興趣，除了每天協助澆水及觀察幼苗，也常主動到幸福花園關心小菜園狀況，漸漸地，社工開始看見鄭爺爺的笑容，只要提到這片幸福花園，他都會認真介紹各種植物名字，也會主動和女兒分享園藝課程，父女關係也漸漸改善。

弘道指出，園藝輔療不只改變了鄭爺爺，也豐富日照中心長輩的生活，西松日照陸續收成了小黃瓜、秋葵、空心菜、地瓜葉等植物，社工更帶著長輩製作特殊菜色，讓新鮮食材上桌。西松日照社工員表示，每次收成都反映出長輩對栽種的用心，所以也會讓西松日照的其他長輩、工作人員一起享用成果，像是九層塔蛋豆腐、清燙地瓜葉、紫蘇茶、蘇打餅乾夾小黃瓜及起司等，料理過程也盡量讓長輩自己操作，讓他們能從中獲得更大的成就感。

弘道老人福利基金會台北服務處處長鐘智馨表示，西松日照在松山區在地經營22年，目前收托32位需要長期照顧或輕中度失智的長輩，為了讓長輩能有更多獨立自主的生活，將日常生活功能的自主性歸還給長輩，西松日照的社工及照顧服務員，在照顧服務上也不斷創新，就是希望長輩透過引導、賦予責任的方式，重新找回對自主生活的掌控權，減少自我價值低落及負面情緒，仍然保有老後尊嚴。