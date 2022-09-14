以空拍機確認邊坡安全 平溪線今13時10分恢復通車

昨日台鐵平溪線嶺腳至平溪間路段，因颱風持續大雨導致邊坡石塊滑落，兩度發生列車撞上落石的事件，台鐵自昨天中午起將十分至菁桐間路線「預警性封鎖」，經過搶通，於今日中午恢復正常行車。

台鐵說明，今日早上風雨停歇，宜蘭工務段即進場清理路線障礙物與排水通路，除檢查路線軌道安全外，對該路段邊坡亦辦理特別巡查，並於上午11時配合無人機勘察整體邊坡狀況。

台鐵綜合研判該處邊坡範圍前後50公尺地表植被尚屬完整，無明顯沖蝕破壞痕跡，最後以維修車全線巡查，確認路線無異狀，於13時10分解除封鎖，恢復正常行車。

成大交管系主任鄭永祥提醒，台鐵是全台風險曝光量最高的軌道系統，地震、豪雨、颱風都易對營運造成影響，台鐵應制定氣候變化調適策略，可考慮跟學術單位或氣象機構合作，以降雨量評估路線邊坡崩落風險。