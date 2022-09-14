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只要一滴乳！ 畜試所2.5小時可檢出生乳中有害病菌

聯合報／ 記者彭宣雅／台北即時報導
農委會畜試所新竹分所為強化牛隻乳房炎的診斷及治療，開發「生乳有害菌種快速鑑別技術」，其在取得檢體2.5小時後即可檢出生乳中的有害致病菌。圖／聯合報系資料照片
農委會畜試所新竹分所為強化牛隻乳房炎的診斷及治療，開發「生乳有害菌種快速鑑別技術」，其在取得檢體2.5小時後即可檢出生乳中的有害致病菌。圖／聯合報系資料照片

農委會畜試所新竹分所為強化牛隻乳房炎的診斷及治療，開發「生乳有害菌種快速鑑別技術」，其在取得檢體2.5小時後即可檢出生乳中的有害致病菌，比傳統細菌培養方法需要48至72小時，可以讓酪農更快掌握乳房炎的病程及正確使用有效的抗生素治療，使牛隻儘速恢復健康。

衛福部從110年7月1日起，以「食品中微生物衛生標準」取代過去「乳品類衛生標準」有關微生物的規定，這技術可供乳品加工廠用於微生物例行品管工作，為國產鮮乳的安全品質把關。

畜試所所長黃振芳表示，應用「生乳有害菌種快速鑑別技術」，可以在取得檢體後2.5小時內，以即時聚合酶連鎖反應（real-time PCR）確認包含金黃色葡萄球菌及大腸桿菌等15種生乳中常見有害致病菌及抗生素抗藥性基因，讓獸醫師可以精準診斷及治療，減少無效抗生素的使用及避免牛隻乳房炎的治療產生抗藥性。

他表示，畜試所新竹分所乳品檢驗室從該項技術的測試階段開始，每年參與國際畜政聯盟（ICAR）於3月及9月辦理的乳質檢驗能力試驗，截至今年為止，菌種快速鑑別比對的正確率為100%，顯示技術本身及實驗室的操作均已達穩定成熟階段，目前也正與酪農及相關產業團體洽談推廣及合作事宜。

除了在酪農端的用途，畜試所新竹分所表示，生乳品質會影響鮮乳及乳製品等後端成品的品質，特別是衛生福利部修正乳品類產品有關微生物的衛生標準之後，乳製品的品質管理概念已由過去的「總生菌數」修正為「特定病原菌」，包含增訂部分指標性病原菌（如沙門氏菌、腸炎弧菌、金黃色葡萄球菌及單核球增多性李斯特菌等），並將衛生指標菌（生菌數、大腸桿菌群）擴大為腸桿菌科（Enterobacteriaceae）監測。

技術因具備快速鑑別功能，可以供乳品加工廠例行品管與快速進行危害分析使用，歡迎有興趣的業者與新竹分所畜產科技系聯繫，提升國產鮮乳的安全品質。

抗生素

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