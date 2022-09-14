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平溪線空拍植被無虞 十分菁桐間路線下午1點10分通車

聯合報／ 記者游明煌／新北即時報導
平溪線空拍植被尚完整，十分到菁桐間路線下午1點10分通車。記者游明煌／翻攝
平溪線空拍植被尚完整，十分到菁桐間路線下午1點10分通車。記者游明煌／翻攝

梅花颱風外圍環流為東北部帶來雨勢，昨天台鐵平溪支線列車1天2度撞擊落石，台鐵今天利用空拍機查看，整體邊坡狀況，台鐵今天中午說明，綜合研判該處邊坡範圍前後50公尺地表植被尚屬完整，無明顯沖蝕破壞痕跡，最後以維修車全線巡查，確認路線無異狀，下午1點10分解除封鎖，恢復正常行車。

台鐵局說，昨天平溪線嶺腳=平溪間(K10+800附近)因颱風持續大雨，發生邊坡石塊滑落，致路線不通，為維護行車安全，將十分-菁桐間路線「預警性封鎖」。

台鐵表示，今天早上風雨停歇，宜蘭工務段即進場清理路線障礙物與排水通路，除檢查路線軌道諸元外，對該路段邊坡亦辦理特別巡查，並於上午11時配合無人機勘察整體邊坡狀況，綜合研判該處邊坡範圍前後50公尺地表植被尚屬完整，無明顯沖蝕破壞痕跡。

台鐵說，最後以維修車全線巡查，確認路線無異狀，1點10分解除封鎖，恢復正常行車。為免再發生撞落石事，派員駐點監看此處脆弱的邊坡，每班列車發車前，要求哨所瞭望員必須再次確認無落石才能發車。

平溪線空拍植被尚完整，十分到菁桐間路線下午1點10分通車。記者游明煌／翻攝
平溪線空拍植被尚完整，十分到菁桐間路線下午1點10分通車。記者游明煌／翻攝
平溪線空拍植被尚完整，十分到菁桐間路線下午1點10分通車。記者游明煌／翻攝
平溪線空拍植被尚完整，十分到菁桐間路線下午1點10分通車。記者游明煌／翻攝
平溪線空拍植被尚完整，十分到菁桐間路線下午1點10分通車。圖／台鐵提供
平溪線空拍植被尚完整，十分到菁桐間路線下午1點10分通車。圖／台鐵提供

平溪線空拍植被尚完整，十分到菁桐間路線下午1點10分通車。圖／台鐵提供
平溪線空拍植被尚完整，十分到菁桐間路線下午1點10分通車。圖／台鐵提供

台鐵 梅花颱風 平溪

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