平溪線空拍植被無虞 十分菁桐間路線下午1點10分通車

8月底，疫情趨緩，全球國境漸開，美國舊金山灣里奇蒙市內的沃爾瑪（Walmart），店內的維他命專櫃前，已有不少華人以中文小聲地細心比價；一位女性消費者拿起一瓶善存女性綜合維他命，標價18.48美元，換算每顆維他命大約新台幣2.8元。

2022-09-14 12:19