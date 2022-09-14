觀光局出入境團客指引曝光！ 打滿追加劑才能參團出國

交通部觀光局表示，中央疫情指揮中心已在上月底通過「旅行業辦理出（入）境團體旅客操作指引」，儘管目前禁團令依舊，但只要指揮中心宣布開放，指引就可以當作旅行社的參考。至於何時開放禁團令？觀光局說，指揮中心預估九月會有一波疫情的高峰，如果疫情開始往下降，就會開始評估邊境是否進一步開放。

根據觀光局規畫，出入境團客操作指引大致分為四大部分，包括旅客要求、旅行社要求、旅遊產品規畫以及其他防疫措施等。

其中旅客要求部分，無論出入境的旅客，都需完成疫苗追加劑的施打，且要遵守相關防疫措施；旅行社的部分，無論是導遊，還是領隊，同樣要完成疫苗追加劑施打，且須經過相關訓練，熟悉指引規範，隨時注意旅客健康。

至於旅行產品的部分，觀光局表示，由於是團體旅遊，因此行程安排需要團進團出，不可以脫團或有個人行程，出境國家也都有相關防疫規定，旅行社出發前須詳加說明，行程安排上也要遵守當地防疫規定。

觀光局表示，保險的部分，目前仍是建議旅客投保相關的旅行險、醫療險。

觀光局也提到，過去討論出入境指引時，都有不少業者反映「3+4」若持續的話，恐不利招攬旅客來台灣，希望檢疫措施可以再放寬，不過目前指揮中心都還在評估中。