快訊

最快下周開打！BA.1次世代疫苗周五到貨 王必勝：與日歐同步

重症率微降…打過3劑20多歲男 確診隔日昏迷過世

逼近5萬大關！今增本土49,540例、37病歿 周志浩：和預估一致

聽新聞
test
0:00 / 0:00

平溪線空拍畫面曝 確認無落石才發車避免再撞列車

聯合報／ 記者游明煌／新北即時報導
平溪線空拍畫面曝，列車發車前哨所要確認無落石才能開。記者游明煌／翻攝
平溪線空拍畫面曝，列車發車前哨所要確認無落石才能開。記者游明煌／翻攝

梅花颱風外圍環流為東北部帶來雨勢，昨天台鐵平溪支線列車1天2度撞上落石，台鐵宜蘭工務段表示，災害邊坡有12公尺高，今天利用空拍機從空中查看發現上邊坡完整，確認路線空間沒有障礙即可開放通車。為免再撞落石，將派員駐點監看，每班列車發車前，哨所瞭望員確認無落石才能發車。

台鐵今天出動空拍機巡視邊坡，查看還有沒有安全問題，如果研判環境無虞，預計今天下午可開放十分、菁桐間路線通車。

宜蘭工務段長連建智說，昨天邊坡有石塊掉落列車撞擊事故，目前工務單位加強邊坡穩固巡查，災害邊坡有12公尺高，今天利用空拍機從空中查看，來判讀上邊坡是否還有不穩定潛勢狀況，來研議是否要開放通車。

連建智表示，目前空拍機查探後發現高邊坡初步檢視，地表上的植披狀態是完整的。目前再利用機具把路線障礙排除，看有沒有侵入的問題，如果路線確認是完整的空間，就會通報可以通車。

後續會派員駐點監看此處脆弱的邊坡，每班列車發車前，要求哨所瞭望員必須再次確認無落石才能發車。

連建智指出，此次該路段為脆弱的邊坡，9月8日宜蘭發生規模三點一的地震，加上梅花颱風環流，連日的大雨致災造成落石。

列車營運時，現場會派駐人員監看路線，預防臨時有落石滑落，避免再撞擊落石的事故發生，並會加強路線的安全巡查，安全無虞後才會開放通車。周五並會安排專家學者會勘，研議上邊坡防護工程的可行工法。另外，並會盡速趕辦異物入侵告警系統的建置。

列車發車前哨所要確認無落石才能開，此處即為落石處監看的點。記者游明煌／翻攝
列車發車前哨所要確認無落石才能開，此處即為落石處監看的點。記者游明煌／翻攝
平溪線空拍畫面曝，列車發車前哨所要確認無落石才能開，圖為台鐵拍攝的空拍畫面。記者游明煌／翻攝
平溪線空拍畫面曝，列車發車前哨所要確認無落石才能開，圖為台鐵拍攝的空拍畫面。記者游明煌／翻攝

空拍機 落石 梅花颱風

延伸閱讀

影／平溪線列車1日2撞落石 空拍機巡邊坡最快下午通車

搶通平溪線 明空拍機巡查邊坡安全再視狀況通車

平溪線邊坡兩度落石兩列車撞上受損 十分到菁桐站停駛

影／平溪線列車兩次撞擊落石相距10米 台鐵：同破碎帶明午前通車

相關新聞

觀光局出入境團客指引曝光！ 打滿追加劑才能參團出國

交通部觀光局表示，中央疫情指揮中心已在上月底通過「旅行業辦理出（入）境團體旅客操作指引」，儘管目前禁團令依舊，但只要指揮...

雨要停了！ 今起至下周一轉多雲到晴

中度颱風梅花近日對北台灣帶來可觀雨量，中央氣象局今日表示，台灣天氣轉為多雲到晴，僅北部及東半部地區有局部短暫陣雨，午後其...

影／平溪線列車1日2撞落石 空拍機巡邊坡最快下午通車

梅花颱風外圍環流為東北部帶來雨勢，昨天台鐵平溪支線列車 1天2度撞擊落石，所幸並無旅客受傷，台鐵已將土石清除完畢，今天上...

1顆維他命比美貴3倍！關稅抽30％竟比香菸更高？揭台灣保健品背後亂象

8月底，疫情趨緩，全球國境漸開，美國舊金山灣里奇蒙市內的沃爾瑪（Walmart），店內的維他命專櫃前，已有不少華人以中文小聲地細心比價；一位女性消費者拿起一瓶善存女性綜合維他命，標價18.48美元，換算每顆維他命大約新台幣2.8元。

工業風體育館、宿舍像旅店！全台校園美感升級 從灰灰臭臭變超搶手空間

從小學到大學，全台正默默醞釀一股校園美學的寧靜革命。不管是讓孩子們大展身手的木工教室和體育館，或大學生們享受青春的宿舍交誼廳，重視美感與機能，讓校園成為培養美學的最佳場域。

mRNA疫苗爭議浮現 MIT：自然免疫系統失靈

疫苗跟不上病毒變種速度，打疫苗除了防止感染的能力遠低於最初預期，最近愈來愈多研究揭開 mRNA 疫苗對人類自然免疫力帶來的傷害。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。