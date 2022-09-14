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平溪線空拍畫面曝 確認無落石才發車避免再撞列車
梅花颱風外圍環流為東北部帶來雨勢，昨天台鐵平溪支線列車1天2度撞上落石，台鐵宜蘭工務段表示，災害邊坡有12公尺高，今天利用空拍機從空中查看發現上邊坡完整，確認路線空間沒有障礙即可開放通車。為免再撞落石，將派員駐點監看，每班列車發車前，哨所瞭望員確認無落石才能發車。
台鐵今天出動空拍機巡視邊坡，查看還有沒有安全問題，如果研判環境無虞，預計今天下午可開放十分、菁桐間路線通車。
宜蘭工務段長連建智說，昨天邊坡有石塊掉落列車撞擊事故，目前工務單位加強邊坡穩固巡查，災害邊坡有12公尺高，今天利用空拍機從空中查看，來判讀上邊坡是否還有不穩定潛勢狀況，來研議是否要開放通車。
連建智表示，目前空拍機查探後發現高邊坡初步檢視，地表上的植披狀態是完整的。目前再利用機具把路線障礙排除，看有沒有侵入的問題，如果路線確認是完整的空間，就會通報可以通車。
後續會派員駐點監看此處脆弱的邊坡，每班列車發車前，要求哨所瞭望員必須再次確認無落石才能發車。
連建智指出，此次該路段為脆弱的邊坡，9月8日宜蘭發生規模三點一的地震，加上梅花颱風環流，連日的大雨致災造成落石。
列車營運時，現場會派駐人員監看路線，預防臨時有落石滑落，避免再撞擊落石的事故發生，並會加強路線的安全巡查，安全無虞後才會開放通車。周五並會安排專家學者會勘，研議上邊坡防護工程的可行工法。另外，並會盡速趕辦異物入侵告警系統的建置。
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