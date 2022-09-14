快訊

吞沒伊朗的「黑潮」：什葉派救主何梅尼政變奪權記

無法上台揮國旗！台灣佳麗被打壓拭淚 埔里鄉親怒罵中國鴨霸

基隆綠營拉警報 為何林右昌8年政績光環難轉移蔡適應？

虎尾毛巾節亮麗登場 有體驗DIY、毛巾市集和遊樂場

聯合報／ 記者黃于凡／雲林即時報導
雲林縣虎尾鎮毛巾工廠推出客製化服務，以紡織專用墨水製作數位印花。記者黃于凡／攝影
雲林縣虎尾鎮毛巾工廠推出客製化服務，以紡織專用墨水製作數位印花。記者黃于凡／攝影

大陸廉價毛巾傾銷，再加上疫情、通膨影響，讓台灣毛巾工廠從250間減至不到50間，但也在衝擊下，推進轉型腳步，不只跳脫傳統毛巾型態，製作造型及客製化毛巾，更連年舉辦毛巾節活動，今年虎尾鎮公所舉辦第9屆毛巾節活動，9月17至19日在虎尾高鐵特定區，引進遊樂場設施，吸引親子一同出遊。

虎尾鎮長丁學忠說，9月17至19日舉辦第9屆虎尾毛巾節，有毛巾舞蹈大賽、毛巾展售會、體驗DIY、斤係好農市場、兒童劇團表演、音樂饗宴，還有人氣爆棚的兒童遊樂場，消費滿200元就可兌換一張遊樂場門票，旋轉木馬、小火車等遊樂設施適合親子出遊同樂。

台灣區毛巾工業同業公會理事長陳永元說，毛巾原物料上漲，從30年前的每磅0.5至0.8美元，上漲為1.2至1.5美元，但反映在售價上頂多2成消費者就接受不了，且近年受通膨及疫情影響，民眾消費力降低，大陸廉價毛巾又為了消庫存，以賠本價格傾銷到台灣，促使毛巾業者轉型。

副縣長謝淑亞說，在毛巾產業一片萎靡下，虎尾鎮毛巾產業聚落因轉型即時、品質優良存活下來，也製作許多毛巾相關產品，如浴袍、玩偶，也有客製化項目，目前全台有9成的毛巾都來自雲林縣虎尾鎮，歡迎大家相約一同到場參加虎尾毛巾節。

雲林縣副縣長謝淑亞到場參加虎尾毛巾節記者會活動。記者黃于凡／攝影
雲林縣副縣長謝淑亞到場參加虎尾毛巾節記者會活動。記者黃于凡／攝影
雲林縣虎尾毛巾節9月15至17日亮麗登場。記者黃于凡／攝影
雲林縣虎尾毛巾節9月15至17日亮麗登場。記者黃于凡／攝影
雲林縣虎尾鎮毛巾產業聚落轉型成功，今年舉辦第9屆虎尾毛巾節。記者黃于凡／攝影
雲林縣虎尾鎮毛巾產業聚落轉型成功，今年舉辦第9屆虎尾毛巾節。記者黃于凡／攝影
雲林縣虎尾鎮毛巾工廠推出客製化服務，以紡織專用墨水製作數位印花。記者黃于凡／攝影
雲林縣虎尾鎮毛巾工廠推出客製化服務，以紡織專用墨水製作數位印花。記者黃于凡／攝影
雲林縣虎尾鎮鎮長丁學忠到場參加虎尾毛巾節記者會活動。記者黃于凡／攝影
雲林縣虎尾鎮鎮長丁學忠到場參加虎尾毛巾節記者會活動。記者黃于凡／攝影
虎尾鎮公所舉辦毛巾節活動，邀請民眾參加毛巾舞蹈大賽。記者黃于凡／攝影
虎尾鎮公所舉辦毛巾節活動，邀請民眾參加毛巾舞蹈大賽。記者黃于凡／攝影

親子

延伸閱讀

台南科大師生深入附近社區 教長者穿搭及刺繡DIY

賽事心得／飛虎半程馬拉松 4小時內反差速變身

虎尾「這里」活動中心用半世紀 他們籌錢買地蓋新屋

雲林虎尾當鋪前追逐槍響 一人中彈送醫搶救

相關新聞

雨要停了！ 今起至下周一轉多雲到晴

中度颱風梅花近日對北台灣帶來可觀雨量，中央氣象局今日表示，台灣天氣轉為多雲到晴，僅北部及東半部地區有局部短暫陣雨，午後其...

南瑪都生成三颱共舞 各地天氣曝光

中央氣象局指出，原位於硫磺島西南方海面的熱帶性低氣壓，今日凌晨2時發展為輕度颱風，為編號第14號颱風「南瑪都」，預估強度...

影／平溪線列車1日2撞落石 空拍機巡邊坡最快下午通車

梅花颱風外圍環流為東北部帶來雨勢，昨天台鐵平溪支線列車 1天2度撞擊落石，所幸並無旅客受傷，台鐵已將土石清除完畢，今天上...

快可以出國了 出入境團客指引已通過

交通部觀光局官員今天證實，中央流行疫情指揮中心已經通過「旅行業辦理出（入）境團體旅客操作指引」，但禁團令部分還需等到開放...

1顆維他命比美貴3倍！關稅抽30％竟比香菸更高？揭台灣保健品背後亂象

8月底，疫情趨緩，全球國境漸開，美國舊金山灣里奇蒙市內的沃爾瑪（Walmart），店內的維他命專櫃前，已有不少華人以中文小聲地細心比價；一位女性消費者拿起一瓶善存女性綜合維他命，標價18.48美元，換算每顆維他命大約新台幣2.8元。

工業風體育館、宿舍像旅店！全台校園美感升級 從灰灰臭臭變超搶手空間

從小學到大學，全台正默默醞釀一股校園美學的寧靜革命。不管是讓孩子們大展身手的木工教室和體育館，或大學生們享受青春的宿舍交誼廳，重視美感與機能，讓校園成為培養美學的最佳場域。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。