虎尾毛巾節亮麗登場 有體驗DIY、毛巾市集和遊樂場

大陸廉價毛巾傾銷，再加上疫情、通膨影響，讓台灣毛巾工廠從250間減至不到50間，但也在衝擊下，推進轉型腳步，不只跳脫傳統毛巾型態，製作造型及客製化毛巾，更連年舉辦毛巾節活動，今年虎尾鎮公所舉辦第9屆毛巾節活動，9月17至19日在虎尾高鐵特定區，引進遊樂場設施，吸引親子一同出遊。

虎尾鎮長丁學忠說，9月17至19日舉辦第9屆虎尾毛巾節，有毛巾舞蹈大賽、毛巾展售會、體驗DIY、斤係好農市場、兒童劇團表演、音樂饗宴，還有人氣爆棚的兒童遊樂場，消費滿200元就可兌換一張遊樂場門票，旋轉木馬、小火車等遊樂設施適合親子出遊同樂。

台灣區毛巾工業同業公會理事長陳永元說，毛巾原物料上漲，從30年前的每磅0.5至0.8美元，上漲為1.2至1.5美元，但反映在售價上頂多2成消費者就接受不了，且近年受通膨及疫情影響，民眾消費力降低，大陸廉價毛巾又為了消庫存，以賠本價格傾銷到台灣，促使毛巾業者轉型。