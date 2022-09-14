虎尾毛巾節亮麗登場 有體驗DIY、毛巾市集和遊樂場
大陸廉價毛巾傾銷，再加上疫情、通膨影響，讓台灣毛巾工廠從250間減至不到50間，但也在衝擊下，推進轉型腳步，不只跳脫傳統毛巾型態，製作造型及客製化毛巾，更連年舉辦毛巾節活動，今年虎尾鎮公所舉辦第9屆毛巾節活動，9月17至19日在虎尾高鐵特定區，引進遊樂場設施，吸引親子一同出遊。
虎尾鎮長丁學忠說，9月17至19日舉辦第9屆虎尾毛巾節，有毛巾舞蹈大賽、毛巾展售會、體驗DIY、斤係好農市場、兒童劇團表演、音樂饗宴，還有人氣爆棚的兒童遊樂場，消費滿200元就可兌換一張遊樂場門票，旋轉木馬、小火車等遊樂設施適合親子出遊同樂。
台灣區毛巾工業同業公會理事長陳永元說，毛巾原物料上漲，從30年前的每磅0.5至0.8美元，上漲為1.2至1.5美元，但反映在售價上頂多2成消費者就接受不了，且近年受通膨及疫情影響，民眾消費力降低，大陸廉價毛巾又為了消庫存，以賠本價格傾銷到台灣，促使毛巾業者轉型。
副縣長謝淑亞說，在毛巾產業一片萎靡下，虎尾鎮毛巾產業聚落因轉型即時、品質優良存活下來，也製作許多毛巾相關產品，如浴袍、玩偶，也有客製化項目，目前全台有9成的毛巾都來自雲林縣虎尾鎮，歡迎大家相約一同到場參加虎尾毛巾節。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言