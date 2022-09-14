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用藥安全被忽視 病友聯盟籲多問醫生

台灣醒報／ 記者呂翔禾╱台北報導
台灣病友聯盟14日召開記者會，呼籲民眾要更重視用藥安全。左起林雅惠、醫生公會全聯會常務理事黃啟嘉、石崇良、吳鴻來與黃金舜。（Photo by 呂翔禾／台灣醒報）
台灣病友聯盟14日召開記者會，呼籲民眾要更重視用藥安全。左起林雅惠、醫生公會全聯會常務理事黃啟嘉、石崇良、吳鴻來與黃金舜。（Photo by 呂翔禾／台灣醒報）

「平均每2.8位民眾有1位是多重慢性病族群，用藥複雜，絕對要問醫生注意事項，不要亂服藥！」台灣病友聯盟理事長吳鴻來14日在病安日記者會表示，許多洗腎病患容易罹患帶狀泡疹，誤用免疫藥物導致受害，特別需要留意。衛福部次長石崇良也呼籲民眾，病友可透過「了解、核對、詢問」3步驟降低用藥風險。

注意用藥安全

台灣病友聯盟（TAPO）理事長吳鴻來表示，世界衛生組織（WHO）自2019年訂定9月17日為「世界病人安全日」，而今年的主題是「用藥安全」，由於醫療造成的安全問題有50%是用藥傷害，因此希望透過病安日的推動，降低用藥風險。WHO曾估計若能全面預防錯誤用藥，可為醫界節省420億美元。

她以自己洗腎為例，過去很多病友因為洗腎造成免疫力低落，感染帶狀皰疹（皮蛇），但有些病友因為治療皮蛇時，沒有交代自己的洗腎病史，因此出現用藥後昏迷的新聞。因此她呼籲民眾在看診時須主動交代自己病史，且讓照護者、醫生等利害關係者一同了解，減少用藥傷害的狀況。

就醫須主動交代病史

衛福部次長石崇良表示，以新冠疫情為例，面對Omicron病毒來襲，政府要與疫情共存，因此就決定針對高風險患者提供口服藥物，但以Paxlovid為例，它會與許多藥物進行交互作用，光是注意事項就有3頁，但可以透過健保的「雲端藥歷」，知道過去用藥史會不會與Paxlovid發生交互作用。

石崇良以抗凝血藥物為例，包括心律不整、心臟裝支架等醫療問題，都會需要服用抗凝血藥物，但許多藥物會與食品產生交互作用，因此民眾在醫生開處方時，需要交代自己的狀況，以供醫生判斷並給出建議。

減少自行服藥

「不要自己當醫生，很容易出意外！」醫療改革基金會執行長林雅惠表示，國內有800多萬人罹患兩種以上慢性疾病，服藥品項高達6至18種，為一般人平均2到6倍，也會導致用藥風險較高，且因為疫情導致民眾就醫意願降低，自行用藥的狀況增加，也會讓用藥風險惡化，民眾服藥前一定要多諮詢醫生。

藥師公會全聯會理事長黃金舜直言，許多藥師抱怨跟病人解說藥物交互作用的時間常常高達半小時以上，他建議，衛福部要將更多用藥安全的知識納入國中小或高中的教材裡。

圖說：台灣病友聯盟14日召開記者會，呼籲民眾要更重視用藥安全。左起林雅惠、醫生公會全聯會常務理事黃啟嘉、石崇良、吳鴻來與黃金舜。（Photo by 呂翔禾／台灣醒報）

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洗腎 石崇良 疫情

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