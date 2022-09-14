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北榮新竹分院啟用新檢測實驗室 病菌報告可快速出爐

聯合報／ 記者巫鴻瑋／新竹即時報導
北榮新竹分院提供新PCR系統，可快速檢驗感染病毒報告。圖／北榮新竹分院提供
北榮新竹分院提供新PCR系統，可快速檢驗感染病毒報告。圖／北榮新竹分院提供

台北榮總新竹分院是新竹縣溪南地區最重要的急救責任醫院之一，近日院內啟用桃竹苗地區首間「多標地即時核酸分子檢測系統實驗室」，靠新系統就能在75分鐘內獲得病毒檢驗結果，讓患者能及時被對症下藥，縮短康復時間。

北榮新竹分院表示，多標地即時核酸分子檢測系統簡單來說就是新式的PCR，只要一個樣本，就可以經由一次性檢測，同時培養出樣本中不同且難培養的細菌及病毒，從而獲知是何種病菌造成人體感染。

目前檢測系統可用於檢驗上呼吸道、下呼吸道感染、血流感染、腦膜炎、腦炎及腸胃道感染等多種病原體及抗藥性基因報告，因為具有高靈敏度和高特異性，可以縮短臨床檢驗結果的等待時間及額外的檢驗成本，讓醫師可以在最短時間內了解病人感染情況。

院方表示，除了可以提升對症下藥正確性，還因為結果具高度敏感及準確性，因此在用藥上能更精確，可以適時地使用抗生素與降低藥費，更減少病人住院天數及改善病房周轉率，提升病人管理效益。

北榮新竹分院從2006年起就被新竹縣衛生局選為新竹縣偏遠地區急救責任醫院，負責溪南地區超過10萬人口的緊急醫療任務，預期系統上路後，能讓更多高齡長者與偏鄉民眾就醫不用跑市區醫院，就能享受媲美醫學中心的優質醫療服務。

衛生局

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