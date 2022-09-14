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影／養小動物10大迷思 動保團體籲正視

攝影中心／ 記者潘俊宏／台北即時報導
多個動保團體今天舉行記者會，提出多個打破飼養「十大迷思」飼養觀念，呼籲民眾正視長期被忽略的小動物福利。記者潘俊宏／攝影
多個動保團體今天舉行記者會，提出多個打破飼養「十大迷思」飼養觀念，呼籲民眾正視長期被忽略的小動物福利。記者潘俊宏／攝影

愛鼠、愛兔協會及台灣刺蝟照護推廣協會今偕國民黨立委洪孟楷、民眾黨立委蔡壁如舉行記者會，打破民眾飼養迷思並催生寵物飼養指南，並針對鼠、兔、刺蝟等十大飼養迷思，呼籲民眾以正確的觀念對待小動物，也減少社會上棄養小動物的數量。

兔子、鼠類與刺蝟是台灣三種常見的非犬貓哺乳類寵物，民眾取得價格相對平實，民眾常缺乏正確的飼養觀念，因此衍伸出許多不當飼養案件，造成動物死亡，動保團體當場指出十大飼養迷思供民眾參考。

首先，「一公一母剛剛好，養多隻很容易」的迷思，容易造成繁殖過量、近親繁殖、及彼此鬥爭相殘打架的狀況，而且刺蝟與倉鼠都是獨居的飼養方式。

迷思二，「天竺鼠也是鼠，可以照倉鼠的方法養」是錯誤的，無論是體型、食性與習性都不同。

迷思三，「鼠類原本就生活在野外，不需要控制溫度」是錯誤的，許多小動物在野外會自己找適合居住的地方，但是飼養環境或溫度不適合的話，容易造成動物生病。

迷思四，「鼠小小隻很可愛，適合陪伴小朋友」是錯誤的，鼠類是生態鏈的底層，生性敏感，尤其小朋友不知輕重的對待方式會引起鼠類緊張，反而會抓咬飼主。

迷思五，「天竺鼠和兔子都吃草，一起養就好了」是錯誤的，兩者所喜歡的食物仍有不同。

迷思六，「兔子要餵紅蘿蔔，不能喝水」是錯誤的，兔子反而要補充乾淨的飲用水，主食也非紅蘿蔔。

迷思七，「兔子很臭，養在室外就好」是錯誤的，兔子有臭味常是不當飲食引起，居住環境的狹小或髒亂反而會讓兔子生病。

迷思八，「刺蝟用兔籠或市售小籠子養就好」是錯誤的，尤其是鐵欄杆容易卡腳受傷，要注意底層的表面。

迷思九，「飼養刺蝟不用給滾輪」是錯誤的，野生刺蝟每天都走幾公里，在狹小的飼養空間需要有滾輪，讓刺蝟給有適當的運動量。

迷思十，「刺蝟是食蟲目，吃蟲當主食就好」是錯誤的，刺蝟雖然喜歡吃蟲，但是營養不夠，就像我們喜歡吃鹹酥雞一樣，不能一直吃鹹酥雞。

國民黨立委洪孟楷（中）、民眾黨立委蔡壁如（右二）今天與多個動保團體舉行記者會，同時提出多個打破飼養「十大迷思」飼養觀念，呼籲民眾正視長期被忽略的小動物福利。記者潘俊宏／攝影
國民黨立委洪孟楷（中）、民眾黨立委蔡壁如（右二）今天與多個動保團體舉行記者會，同時提出多個打破飼養「十大迷思」飼養觀念，呼籲民眾正視長期被忽略的小動物福利。記者潘俊宏／攝影

寵物 倉鼠 鹹酥雞

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