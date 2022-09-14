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巴金森病治療新選擇「神波刀」 無需麻醉及手術即改善

聯合報／ 記者李成蔭／新北即時報導
「不自主運動」最常見與熟知的是「巴金森病」，透過神波刀（MRgFUS）技術治療，不需麻醉及手術，病人症狀改善後寫下感謝雙和醫院。圖／部立雙和醫院提供
「不自主運動」最常見與熟知的是「巴金森病」，透過神波刀（MRgFUS）技術治療，不需麻醉及手術，病人症狀改善後寫下感謝雙和醫院。圖／部立雙和醫院提供

「不自主運動」是指人類身體會不受控制產生奇怪動作，最常見的就是「顫抖症」，當中最被外界熟悉的就是「巴金森病」。衛福部雙和醫院推廣透過神波刀（MRgFUS）技術治療，不需麻醉及手術就能讓病患獲得改善，迎接嶄新的人生。

雙和醫院副院長胡朝榮說明，顫抖症的病因很多，包括「原發性顫抖症」及大家比較熟悉的「巴金森病」，或許這些疾病的病因不同，但共同現象就是在腦裡調控人類精細動作的神經傳導路徑中，產生了不正常的迴路，所以一些讓肢體產生動作的生理訊號就無法得到節制，繞著不正常迴路不斷產生動作訊號，肢體也就抖不停。

胡朝榮指出，許多病人因此困在其中，過著黯淡的人生，而要找到這個不正常迴路，用安全、方便的方法打斷如此不正常迴路，應該是顫抖症的最佳治療選擇，也是讓病友逆轉人生的關鍵。

胡朝榮表示，神波刀（磁振導航聚焦超音波，Magnetic Resonance-guided Focused Ultrasound，MRgFUS）是一個偉大的醫學突破，利用磁振攝影影像，經過電腦三度空間計算組合後，精準的把一千個超音波能量束導航聚焦在腦視丘的一個小點上，完美的打斷不正常迴路。

透過該技術能讓病人症狀立即改善，不需手術、不需麻醉，下了治療台就可以迎接一個嶄新的人生。雙和醫院三年來已經累積了許多治療經驗，尤其最近衛福部開放了以顫抖為主的巴金森病病人可以接受神波刀治療，預計該安全有效的治療一定可以嘉惠更多病人。

「不自主運動」最常見與熟知的是「巴金森病」，衛福部雙和醫院推廣透過神波刀（MRgFUS）技術治療，不需麻醉及手術就能讓病患症狀改善，迎接嶄新的人生。圖／報系資料照片
「不自主運動」最常見與熟知的是「巴金森病」，衛福部雙和醫院推廣透過神波刀（MRgFUS）技術治療，不需麻醉及手術就能讓病患症狀改善，迎接嶄新的人生。圖／報系資料照片

手術 帕金森氏症

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