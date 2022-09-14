巴金森病治療新選擇「神波刀」 無需麻醉及手術即改善

「不自主運動」是指人類身體會不受控制產生奇怪動作，最常見的就是「顫抖症」，當中最被外界熟悉的就是「巴金森病」。衛福部雙和醫院推廣透過神波刀（MRgFUS）技術治療，不需麻醉及手術就能讓病患獲得改善，迎接嶄新的人生。

雙和醫院副院長胡朝榮說明，顫抖症的病因很多，包括「原發性顫抖症」及大家比較熟悉的「巴金森病」，或許這些疾病的病因不同，但共同現象就是在腦裡調控人類精細動作的神經傳導路徑中，產生了不正常的迴路，所以一些讓肢體產生動作的生理訊號就無法得到節制，繞著不正常迴路不斷產生動作訊號，肢體也就抖不停。

胡朝榮指出，許多病人因此困在其中，過著黯淡的人生，而要找到這個不正常迴路，用安全、方便的方法打斷如此不正常迴路，應該是顫抖症的最佳治療選擇，也是讓病友逆轉人生的關鍵。

胡朝榮表示，神波刀（磁振導航聚焦超音波，Magnetic Resonance-guided Focused Ultrasound，MRgFUS）是一個偉大的醫學突破，利用磁振攝影影像，經過電腦三度空間計算組合後，精準的把一千個超音波能量束導航聚焦在腦視丘的一個小點上，完美的打斷不正常迴路。