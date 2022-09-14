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出入境團客指引通過 旅行業者：禁團令「0+7」才是關鍵

聯合報／ 記者邱瓊玉／台北即時報導
交通部觀光局證實，中央流行疫情指揮中心已通過「旅行業辦理出（入）境團體旅客操作指引」。圖／報系資料照
交通部觀光局證實，中央流行疫情指揮中心已通過「旅行業辦理出（入）境團體旅客操作指引」。圖／報系資料照

台灣邊境何時鬆綁備受各界關注，如今傳出中央流行疫情指揮中心已通過「旅行業辦理出（入）境團體旅客操作指引」。對此，交通部觀光局證實，確實已通過，不過禁團令目前依舊維持，得等到指揮中心宣布開放邊境後，才會解除。

觀光局表示，指引分為出境、入境兩大塊，其中入境的部分從國外招團的注意事項，到旅客進入台灣後，台灣旅行社的導遊如何接待，有哪些注意事項等，全程都有相關的指引，其中包括需下載社交距離app、全程配戴口罩，定時量體溫等。此外，也建議入境旅客可先在國外保保險。

不過對於觀光局出入境團體旅客操作指引好不容易通過，旅行社業者則顯得有點冷淡。創新旅行社董事長李奇嶽表示，算是好不容易跨出第一步，但禁團令取消、入境「0+7」，才是觀光業者迫切需要的。

李奇嶽表示，疫情這兩年多來，觀光局有很多講習培訓案子，相關活動也有在做，很多旅館、旅行業者都有上過防疫講習的課程，這兩年多來的國內旅遊也累積很多接待經驗，所以出入境指引對旅行業者、旅館業者、餐廳業者甚至是遊覽車業者來說，並不陌生。

李奇嶽說，無論是旅客來台，還是台灣人出國的防疫接待服務，旅行社相關接待業者都準備好，一切只待政府禁團令解除。

台北市旅行公會理事長駱炫宏則直言「政府是不是在欺騙我們的心啊」，因為對旅行社來講，最主要的重點還是解除禁團令，再來就是實施「0+7」，出入境指引老實說，不是很重要都拖了這麼久才通過，效率似乎有點差。

駱炫宏表示，對業者來說，還是最期待九月底、十月初可以迎來「光輝十月」，指揮中心開放國境讓全世界國人可以來台灣慶祝中華民國生日，儘管眼看已九月中，但還是有兩個多禮拜時間可以準備，業界都很期待。

旅行社 觀光局

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