南投衛生局抽驗市售食品真菌毒素 發現2件不合格超標

台灣高溫多溼，最適合各種微生物的生長，對食物的保存是一項挑戰，南投衛生局近來針對市售食品真菌毒素進行監測抽驗，品項包括花生糖製品、堅果類、藜麥、白米、麵條、薏仁、玉米製品等，結果發現外來食品2件不合格超標，其中1件移苗栗縣衛生局處辦，1件移新北市政府衛生局處辦。

衛生局長陳南松指出，台灣因為環境潮濕，若食品保存不當可能會使黴菌孳生，黃麴毒素主要是由黃麴黴菌產生的二級代謝產物，具肝毒性，大劑量食入會引起肝毒性發炎、肝出血及肝細胞壞死，黃麴毒素經常污染花生、玉米、米、麥及堅果類等作物，濕熱氣候下攝氏24至28度、水活性0.93-0.98，剛好適合這種黴菌的生長條件。

南投衛生局指出，黃麴毒素具有高度肝毒性、致突變性及致癌性，已被訂定為人類一級致癌物質，容易被黃麴毒素污染的產品為花生、穀物、玉米及辛香料，此次執行市售食品中真菌毒素監測，抽驗共計稽查20家，抽驗30件食品，檢驗結果28件合格，2件不合格。

陳南松說，真菌的孢子能透過空氣、風力、水流、人和動物等方式來傳播，食品業者應確保原物料符合衛生規格，特別注意花生等榖豆類食品的貯存、運輸及販售過程，提醒消費者選購穀類食物時，可以依有效日期、包裝完整性及販售儲存樣態作為選擇參考；食物如有發霉、變色或超過有效期限，應丟棄勿食用。