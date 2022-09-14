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兔子主食不是胡蘿蔔！ 動保團題提出飼養指南破迷思

聯合報／ 記者彭宣雅／台北即時報導
動保團體建議的兔子飼養空間，要有圍欄、乾淨飲水，保持環境整潔。記者彭宣雅／攝影
動保團體建議的兔子飼養空間，要有圍欄、乾淨飲水，保持環境整潔。記者彭宣雅／攝影

兔子、鼠類與刺蝟是台灣三種常見的非犬貓哺乳類寵物，這些小動物價格相對平實、容易取得，民眾常缺乏正確的飼養觀念，因此衍伸出許多不當飼養案件，造成動物死亡；動保團體制定民間版的兔子、刺蝟、鼠類友善飼養指南，在網站上供民眾下載；同時也希望官方盡速制訂非犬貓寵物的飼養與繁殖買賣規範。

「打破迷思，催生寵物飼養指南。」動保團體今天召開記者會，現場示範正確的飼養兔子、鼠類、刺蝟的環境，需要有如幼童的圍欄圈住，讓小動物有大空間，同時要有乾淨飲水，且要有滾輪等器具可豐富行為，有適當的活動，減少動物壓力；現場也陳述多項飼養這些非犬貓動物的迷思。

農委會畜牧處寵物管理科科長宋念潔表示，農委會目前正在修動保法，專家協會日前開了第一場溝通會議，未來會制定專章，增加寵物產業的管理，包括繁殖、買賣、寄養、美容、保母、生命事業等等，會訂定子法，而針對多元寵物分類分級管理，將所有寵物用金字塔方式，有強度不同的管理方式，未來只要核准飼養的寵物，都要訂定寵物飼養指南。

台灣愛鼠協會過去5年，接獲民眾通報的鼠類不當飼養案件高達1401件、救援4562隻；台灣刺蝟照護推廣協會也統計，每個月都收到至少3起刺蝟不當飼養通報，且民國108至109年間，協會接獲超過500隻刺蝟被繁殖場或是飼主遺棄的案件，推估平均每100位飼主裡就有2人棄養刺蝟；另愛兔協會統計，每年平均救援260隻以上的兔子，經手個案2700隻。

台灣刺蝟照護推廣協會理事長黃士玲表示，刺蝟活動量大，一天要跑2到4公里，需要滾輪藉由跑步釋放壓力，否則會造成身心壓力；過去也曾有飼主不當飼養，給予錯誤的籠子，刺蝟腳很細，踩進後腳斷了，最後不得已截肢，但經過治療仍死亡。

黃士玲表示，民眾可能以為刺蝟吃蟲，但若只有餵蟲，將致刺蝟營養不良、口腔受傷、骨質疏鬆與腸胃道等問題。

台灣愛兔協會公共事務組長林樵表示，不少民眾認為兔子要餵紅蘿蔔，不能喝水，這是錯誤觀念，兔子跟天竺鼠的主食是牧草，若以蔬菜、水果當主食餵食，造成牠們的牙齒及腸胃產生嚴重疾病，甚至死亡；飼養兔子，飼主務必24小時提供乾淨飲水。

民間動保團體制定兔子、刺蝟、鼠類的友善飼養指南，供民眾在網路上下載。記者彭宣雅／攝影
民間動保團體制定兔子、刺蝟、鼠類的友善飼養指南，供民眾在網路上下載。記者彭宣雅／攝影
民眾不當飼養案件，環境髒亂。圖／愛兔協會提供
民眾不當飼養案件，環境髒亂。圖／愛兔協會提供
民眾不當飼養案件，環境髒亂。圖／愛兔協會提供
民眾不當飼養案件，環境髒亂。圖／愛兔協會提供
刺蝟活動量大，一天要跑2到4公里，需要滾輪藉由跑步釋放壓力，否則會造成身心壓力。記者彭宣雅／攝影
刺蝟活動量大，一天要跑2到4公里，需要滾輪藉由跑步釋放壓力，否則會造成身心壓力。記者彭宣雅／攝影

寵物 農委會 動保團體

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