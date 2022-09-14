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台中女照服員洗菜腳好痛！竟遭眼鏡蛇吻 注射血清救命
台中市大安區40歲女照服員照顧一名80歲獨居臥床老人起居，在廚房洗菜時遭蛇咬傷左腳大姆指，她立即打119報案「爺爺家裡有蛇！」消防局獲報到場，發現她被蛇咬的腳指明顯腫大，很快抓到行凶的是一條70公分長眼鏡蛇，女照服員經送醫及時注射眼鏡蛇血清，救回一命。
台中榮總毒物科主任毛彥喬說，眼鏡蛇為台灣常見的三大毒蛇之一，主要分布在中部地區農田、平原，因喜食居家環境中的鼠類或其他蛇類，與人類居住環境密切重疊，屬於「居家蛇」。民眾在廚房、浴室內被蛇咬，9成以上都是眼鏡蛇。
毛彥喬建議民眾，在野外或住家偏僻浴室、廚房難免會碰到蛇，除了穿雨鞋、布鞋防範，碰到蛇第一時間應該要打電話給消防員，不要刺激蛇類引發對方攻擊。
毛彥喬說明，眼鏡蛇的蛇毒很特殊，會造成咬傷感染與壞死，所以傷口通常要清創壞死的組織並控制感染，要數周到數個月才能逐漸恢復。
毛彥喬指出，這名照服員經送往地區醫院後，緊急打4劑眼鏡蛇血清解毒，但患部隔天出現感染，立即轉診到台中榮總，再追加4劑血清解毒劑，幸好的是被咬當時注入的蛇毒量不大，加上照服員年輕，患部未出現明顯壞死狀況，不須開刀清創傷口。因血管發炎左腳腫大，至少休息兩個月才能逐漸復走路，院方並協助提供診斷證明提供傷者申請工傷勞保給付，讓患者好好養病。
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