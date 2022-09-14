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影／平溪線列車1日2撞落石 空拍機巡邊坡最快下午通車

聯合報／ 記者游明煌／新北即時報導
平溪線列車1日2撞落石，空拍機巡邊坡最快下午通車。記者游明煌／翻攝
平溪線列車1日2撞落石，空拍機巡邊坡最快下午通車。記者游明煌／翻攝

梅花颱風外圍環流為東北部帶來雨勢，昨天台鐵平溪支線列車 1天2度撞擊落石，所幸並無旅客受傷，台鐵已將土石清除完畢，今天上午天氣放晴，風雨已停，工作人員出動空拍機巡視邊坡，查看還有沒有安全問題，如果研判環境無虞，預計今天下午可開放十分、菁桐間路線通車。

台鐵在昨天兩次事故後，預警性封鎖十分、菁桐間路線，台鐵今早搶修後動用空拍機巡視邊坡，並派人力加強巡察邊坡，目前落石狀況都已排除，上午進行空拍作業，在崩塌山坡處來回查看土石邊坡狀況。

現場人員表示，這座山大概有60米高，坍方的大概有12米高，釜底抽薪就是要把這些潛在的土石區域全部產除，目前先檢視有無再落石的危險，如果安全無虞，最快預計今天下午能通車。目前天氣放晴，並無土石沖刷立即性威脅。

由於未來仍有可能用到，今天現場也運來守望崗哨亭，未來計畫派守望員準備長期作戰，就近監看安全狀況，維護路段列車安全行駛。

梅花颱風外圍環流為東北部帶來雨勢，昨晨台鐵平溪支線一列開往菁桐的回送列車，於嶺腳至平溪站間撞上邊坡崩落的巨石，列車排障器受損，所幸並無旅客，司機逃過一劫。未料清運完土石恢復平溪線營運，另一列車中午又在上述事故附近處再撞上又崩落的土石，車上8名乘客幸無人受傷，改搭客運接駁。

昨天兩起列車撞落石意外，讓乘客飽受驚嚇，因為在2020年底，台鐵猴硐路段才曾因連日豪雨導致邊坡滑落淹沒鐵軌，當時靠著司機員機警煞停，讓車上400名乘客躲過一劫；台鐵在這起事故後啟動全台邊坡檢測並規畫設置邊坡告警系統，昨天致災的路段雖規畫增設告警系統，但預計年底才完成。

平溪線列車1日2撞落石，空拍機巡邊坡最快下午通車。記者游明煌／翻攝
平溪線列車1日2撞落石，空拍機巡邊坡最快下午通車。記者游明煌／翻攝
平溪線列車1日2撞落石，空拍機巡邊坡最快下午通車。記者游明煌／翻攝
平溪線列車1日2撞落石，空拍機巡邊坡最快下午通車。記者游明煌／翻攝
平溪線列車1日2撞落石，空拍機巡邊坡最快下午通車。記者游明煌／翻攝
平溪線列車1日2撞落石，空拍機巡邊坡最快下午通車。記者游明煌／翻攝
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平溪線列車1日2撞落石，空拍機巡邊坡最快下午通車。記者游明煌／翻攝
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平溪線列車1日2撞落石，空拍機巡邊坡最快下午通車。記者游明煌／翻攝
平溪線列車1日2撞落石，空拍機巡邊坡最快下午通車。記者游明煌／翻攝

台鐵 梅花颱風 平溪

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