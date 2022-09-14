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新北50歲民眾大腸癌首篩 可獲衛生所超商禮物

中央社／ 新北14日電
新北市針對大腸癌50歲首篩民眾廣發5萬張邀約郵簡，至29區衛生所完成篩檢，可獲新台幣200元超商禮物。圖╱123RF 黃筱雯
新北市針對大腸癌50歲首篩民眾廣發5萬張邀約郵簡，至29區衛生所完成篩檢，可獲新台幣200元超商禮物。圖╱123RF 黃筱雯

COVID-19疫情影響，大幅降低民眾參加國民健康署免費4項癌症篩檢意願，新北市針對大腸癌50歲首篩民眾廣發5萬張邀約郵簡，至29區衛生所完成篩檢，可獲新台幣200元超商禮物。

新北市府衛生局長陳潤秋今天表示，自民國109年起，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情嚴峻，市民參加國民健康署免費4癌篩檢意願首當其衝；相較108年，109年4項癌症篩檢人數減少近10萬餘人，110年減少20萬餘人。

衛生局說，4癌為乳癌、子宮頸癌、大腸癌、口腔癌篩檢；乳房X光攝影檢查為45至69歲婦女、40至44歲二等血親內曾罹患乳癌之婦女，每2年1次。

子宮頸抹片檢查為30歲以上婦女，建議每3年接受1次，另外，新北市提供設籍新北未滿30歲，有性行為之女性免費子宮頸抹片檢查。

大腸癌篩檢（糞便潛血檢查）為50至未滿75歲民眾，每2年1次。口腔癌篩檢（口腔黏膜檢查）為30歲以上有嚼檳榔（含已戒檳榔）或吸菸者、18歲以上有嚼檳榔（含已戒檳榔）原住民，每2年1次。

衛生局健康管理科告訴中央社記者，為提醒民眾防癌和防疫一樣重要，近日針對「大腸癌50歲首篩」民眾廣發5萬張邀約郵簡，凡憑郵簡至新北市29區衛生所完成大腸癌篩檢者，可獲得首篩禮面額新台幣200元超商商品卡禮物。

衛生局說，結合社區、職場及醫療院所資源推廣癌篩，且利用癌篩巡迴車，提供社區到站定點篩檢服務，擴大篩檢量能。還提供偏遠地區之民眾，有專人、專車接送前往醫療機構就診檢查。

新北市衛福部雙和醫院、台北慈濟醫院、輔大醫院、市立聯合醫院、耕莘醫院、德河聯合診所及亞東醫院，13日獲衛福部國民健康署表揚「癌症防治績優醫療院所暨健康工地」，獲獎院所代表今天在市政會議獻獎。市長侯友宜頒感謝狀致意，感謝對癌症防治的貢獻。

衛生局 大腸癌

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