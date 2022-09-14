快訊

快可以出國了！指揮中心通過出入境團客指引 須打完追加劑

桃山、池有路線「很硬」！法官墜70米峭壁 山搜：難有生還機會

聽新聞
test
0:00 / 0:00

兩鐵旅遊列車10月14日啟航 不到三萬就可一圓單車環島夢

聯合報／ 記者邱瓊玉／台北即時報導
看準自行車旅遊市場，台鐵局重新整備莒光號人車同行車廂，和雄獅旅行社合作推出「兩鐵旅遊列車」。記者邱瓊玉／攝影
看準自行車旅遊市場，台鐵局重新整備莒光號人車同行車廂，和雄獅旅行社合作推出「兩鐵旅遊列車」。記者邱瓊玉／攝影

看準自行車旅遊市場，台鐵局重新整備莒光號人車同行車廂，和雄獅旅行社合作推出「兩鐵旅遊列車」，總計有5節莒光號人車同行車廂，每一車廂內有16個座位、15個車架，另外再附掛1節52座位數的客車作為編組，總計可提供132個座位、75個車架，車體繪有兩鐵專屬LOGO，行程部分則利用兩鐵專列優勢，停靠三姓橋、隆田、東里等特色小站。

不過有民眾質疑，莒光號有點老舊，和期待中有落差。對此，台鐵解釋，該列車已有40年歷史，且經過三級檢修，安全絕對無虞，後續也會視使用者狀況和反應，看看有什麼需要再補強更新的地方。

台鐵局表示，兩鐵旅遊列車適合一家大小出遊共騎，首波主打3日花東行程，以及7日的環島遊，且設計了3種團型，分別是每日平均騎行45公里的「單車團」，還有結合大巴接駁的「休閒團」，以及想騎自行車又擔心體力不足的「電輔車團」等。

雄獅旅遊表示，兩鐵旅遊列車特色行程將於10月21日啟程，主打「大交通靠火車，小交通靠鐵路」的新旅遊模式，無論是親子出遊、家族出遊、學校社團都很適合，明年還將推出夏令營、冬令營，希望掀起國內單車旅遊風潮。

實際上，近年來台鐵力推各種觀光車隊，除了最新推出的兩鐵旅遊列車外，還有鳴日號、鳴日廚房、藍皮解憂觀光列車等。台鐵局表示，期待國境開放後，也讓兩鐵列車成為外籍遊客遊台灣的選擇。

雄獅旅遊表示，首波推出花東三日、環島七日遊行程，除了有領騎團進行導覽解說外，還有隨團維修技師、保母車、行李接送服務等，甚至還提供價值3萬8千元的平把公路車騎乘，並贈送兩鐵水壺、兩鐵騎乘證書等。

雄獅旅遊董事長總經理黃信川表示，低碳旅遊是很重要的旅遊態度，因為台灣是單車製造大國，政府也投資20幾億元打造16條單車道，鐵道有快慢、趣味、生活的樂趣，非常期待兩鐵列車的啟動，且不僅是和台鐵合作，這次列車也有和舒跑合作，或許以後的舒跑單車盃兩鐵賽事或許也可以一起策畫，另外像是福容飯店也是友善單車的飯店業者。

根據雄獅規畫，花東三日遊的行程，將騎訪大農大富平地森林園區、玉富自行車道、關山環鎮自行車，另外還會探訪馬太鞍部落，入住五星日暉度假村及蜜滋賀溫泉飯店，每人最低1萬3900元起。

至於環島七日遊行程，沿途將騎車行經東豐鐵馬道、大鵬自行車道、宜蘭三奇美徑、舊草嶺隧道等，列車則安排緩行台東瀧溪至金崙段，且可入住福容飯店，每人最低價2萬7800元，報名單車團還可獲贈兩鐵專屬車衣。

黃信川表示，目前除了家庭散客外，還有很多企業、EMBA、單車社團來接洽，這也改變過去的旅遊型態。過去都是40人一車，搭配一個導遊，但現在可能15個人就要3、４個人隨團，還有朋友開玩笑說「上廁所都不用停車了」。

雄獅旅遊表示，騎乘單車，「補給品」也相當重要，行程也蒐羅了台灣各地美食以及原民創意小吃，包括花蓮飛魚卵香腸、玉里麵、橋頭臭豆腐、大坡池豆皮、台南周氏蝦捲、花蓮鶴岡文旦、赤柯山金山花氣泡水、礁溪溫泉蕃茄等。

朱來順說，橫渡日月潭、爬玉山、自行車環島，是台灣人必做的三件事，現在可以和台鐵一起完成兩鐵環島夢，不用再騎13天，回來休3天，現在7天就能輕鬆環島，歡迎大家一起共享盛舉。

看準自行車旅遊市場，台鐵局重新整備莒光號人車同行車廂，和雄獅旅行社合作推出「兩鐵旅遊列車」。記者邱瓊玉／攝影
看準自行車旅遊市場，台鐵局重新整備莒光號人車同行車廂，和雄獅旅行社合作推出「兩鐵旅遊列車」。記者邱瓊玉／攝影

觀光列車 單車 台鐵

延伸閱讀

單車男訪友誤上台78快速道路 牽車原路走回險熱暈

單車竊賊亂搶女路人手機 男友及時趕到抓狂開車撞過去

新手也不怕！網最推的環島體驗清單一次看

隨機性侵夜歸女逃逸 北市單車男被捕羈押

相關新聞

雨要停了！ 今起至下周一轉多雲到晴

中度颱風梅花近日對北台灣帶來可觀雨量，中央氣象局今日表示，台灣天氣轉為多雲到晴，僅北部及東半部地區有局部短暫陣雨，午後其...

南瑪都生成三颱共舞 各地天氣曝光

中央氣象局指出，原位於硫磺島西南方海面的熱帶性低氣壓，今日凌晨2時發展為輕度颱風，為編號第14號颱風「南瑪都」，預估強度...

影／平溪線列車1日2撞落石 空拍機巡邊坡最快下午通車

梅花颱風外圍環流為東北部帶來雨勢，昨天台鐵平溪支線列車 1天2度撞擊落石，所幸並無旅客受傷，台鐵已將土石清除完畢，今天上...

快可以出國了 出入境團客指引已通過

交通部觀光局官員今天證實，中央流行疫情指揮中心已經通過「旅行業辦理出（入）境團體旅客操作指引」，但禁團令部分還需等到開放...

工業風體育館、宿舍像旅店！全台校園美感升級 從灰灰臭臭變超搶手空間

從小學到大學，全台正默默醞釀一股校園美學的寧靜革命。不管是讓孩子們大展身手的木工教室和體育館，或大學生們享受青春的宿舍交誼廳，重視美感與機能，讓校園成為培養美學的最佳場域。

mRNA疫苗爭議浮現 MIT：自然免疫系統失靈

疫苗跟不上病毒變種速度，打疫苗除了防止感染的能力遠低於最初預期，最近愈來愈多研究揭開 mRNA 疫苗對人類自然免疫力帶來的傷害。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。