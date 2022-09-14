兩鐵旅遊列車10月14日啟航 不到三萬就可一圓單車環島夢

看準自行車旅遊市場，台鐵局重新整備莒光號人車同行車廂，和雄獅旅行社合作推出「兩鐵旅遊列車」，總計有5節莒光號人車同行車廂，每一車廂內有16個座位、15個車架，另外再附掛1節52座位數的客車作為編組，總計可提供132個座位、75個車架，車體繪有兩鐵專屬LOGO，行程部分則利用兩鐵專列優勢，停靠三姓橋、隆田、東里等特色小站。

不過有民眾質疑，莒光號有點老舊，和期待中有落差。對此，台鐵解釋，該列車已有40年歷史，且經過三級檢修，安全絕對無虞，後續也會視使用者狀況和反應，看看有什麼需要再補強更新的地方。

台鐵局表示，兩鐵旅遊列車適合一家大小出遊共騎，首波主打3日花東行程，以及7日的環島遊，且設計了3種團型，分別是每日平均騎行45公里的「單車團」，還有結合大巴接駁的「休閒團」，以及想騎自行車又擔心體力不足的「電輔車團」等。

雄獅旅遊表示，兩鐵旅遊列車特色行程將於10月21日啟程，主打「大交通靠火車，小交通靠鐵路」的新旅遊模式，無論是親子出遊、家族出遊、學校社團都很適合，明年還將推出夏令營、冬令營，希望掀起國內單車旅遊風潮。

實際上，近年來台鐵力推各種觀光車隊，除了最新推出的兩鐵旅遊列車外，還有鳴日號、鳴日廚房、藍皮解憂觀光列車等。台鐵局表示，期待國境開放後，也讓兩鐵列車成為外籍遊客遊台灣的選擇。

雄獅旅遊表示，首波推出花東三日、環島七日遊行程，除了有領騎團進行導覽解說外，還有隨團維修技師、保母車、行李接送服務等，甚至還提供價值3萬8千元的平把公路車騎乘，並贈送兩鐵水壺、兩鐵騎乘證書等。

雄獅旅遊董事長總經理黃信川表示，低碳旅遊是很重要的旅遊態度，因為台灣是單車製造大國，政府也投資20幾億元打造16條單車道，鐵道有快慢、趣味、生活的樂趣，非常期待兩鐵列車的啟動，且不僅是和台鐵合作，這次列車也有和舒跑合作，或許以後的舒跑單車盃兩鐵賽事或許也可以一起策畫，另外像是福容飯店也是友善單車的飯店業者。

根據雄獅規畫，花東三日遊的行程，將騎訪大農大富平地森林園區、玉富自行車道、關山環鎮自行車，另外還會探訪馬太鞍部落，入住五星日暉度假村及蜜滋賀溫泉飯店，每人最低1萬3900元起。

至於環島七日遊行程，沿途將騎車行經東豐鐵馬道、大鵬自行車道、宜蘭三奇美徑、舊草嶺隧道等，列車則安排緩行台東瀧溪至金崙段，且可入住福容飯店，每人最低價2萬7800元，報名單車團還可獲贈兩鐵專屬車衣。

黃信川表示，目前除了家庭散客外，還有很多企業、EMBA、單車社團來接洽，這也改變過去的旅遊型態。過去都是40人一車，搭配一個導遊，但現在可能15個人就要3、４個人隨團，還有朋友開玩笑說「上廁所都不用停車了」。

雄獅旅遊表示，騎乘單車，「補給品」也相當重要，行程也蒐羅了台灣各地美食以及原民創意小吃，包括花蓮飛魚卵香腸、玉里麵、橋頭臭豆腐、大坡池豆皮、台南周氏蝦捲、花蓮鶴岡文旦、赤柯山金山花氣泡水、礁溪溫泉蕃茄等。