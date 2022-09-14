快訊

快可以出國了！指揮中心通過出入境團客指引 須打完追加劑

桃山、池有路線「很硬」！法官墜70米峭壁 山搜：難有生還機會

聽新聞
test
0:00 / 0:00

H5N1禽流感再現 新北動保處強化防疫宣導

聯合報／ 記者李定宇／新北即時報導
新北市政府動保處獸醫師檢查羊隻健康情形。圖／新北市動保處提供
新北市政府動保處獸醫師檢查羊隻健康情形。圖／新北市動保處提供

近來美、德、加拿大等大國紛紛傳出H5N1禽流感，新北市動保處為防候鳥攜帶病菌進入台灣，或防止其他各式畜牧場疫情，今年訪視各畜牧場超過600次，要求業者務必嚴密安裝禽鳥防護網，避免疫情癱瘓新北畜產。

不論是香噴噴的雞腿、麻油雞、薑母鴨，還有夏日消暑的乳製品或是養殖水產品，都必須有控管嚴格的畜牧場生產。動保處為維護食品安全，對新北畜牧場加強定期檢驗抗生素藥物殘留是否符合規定外，亦逐一對各畜牧場動物進行健康檢查、抽血等。

淡水區的酪農戶王明得使用動保處提供的捕蠅蚊紙與消毒藥劑，並每周定期環境清潔。新北家禽合作社秘書長吳富城則要求運禽車須經過隧道式消毒機消毒後才能離場外，動保處並定期前往場區採樣雞隻肛門拭子檢體檢驗，確保供應大台北禽隻安全無疑。

另外，三芝區陳奎旭表示，養殖蝦苗需要經驗累積和專業疾病防治諮詢。不帶病原水體、健康蝦苗及防鳥網就是防疫型養殖設備的3項要件，水的來源要經過濾、消毒，讓水源不帶病原，加設防鳥網除了能夠防止鳥類將辛苦養大的蝦吃掉外，更能夠防止鳥類將病原帶進蝦場。

新北市動保處表示，防疫視同作戰，動物疾病防治除按照免疫週期執行疫苗免疫外，同時落實病媒防治及環境衛生管理，降低環境病媒數量及其傳播機率，並配合每周三全國畜牧場同步消毒日，降低疾病發生機率及損失。

白蝦養殖廠備有各種水過濾設備以及防鳥設施。圖／新北市動保處提供
白蝦養殖廠備有各種水過濾設備以及防鳥設施。圖／新北市動保處提供

禽流感

延伸閱讀

品種貓領養上演搶貓戰 新北動保處委動保團體評估認養

影／疑不滿遭開罰 狗園負責人爬新北市府3樓作勢跳樓

高雄／中山大學攜手高市動保處出書 助漁民防範疾病減少用藥

大陸新一波H5N6傳人禽流感 南市府籲業者強化防疫因應

相關新聞

雨要停了！ 今起至下周一轉多雲到晴

中度颱風梅花近日對北台灣帶來可觀雨量，中央氣象局今日表示，台灣天氣轉為多雲到晴，僅北部及東半部地區有局部短暫陣雨，午後其...

南瑪都生成三颱共舞 各地天氣曝光

中央氣象局指出，原位於硫磺島西南方海面的熱帶性低氣壓，今日凌晨2時發展為輕度颱風，為編號第14號颱風「南瑪都」，預估強度...

影／平溪線列車1日2撞落石 空拍機巡邊坡最快下午通車

梅花颱風外圍環流為東北部帶來雨勢，昨天台鐵平溪支線列車 1天2度撞擊落石，所幸並無旅客受傷，台鐵已將土石清除完畢，今天上...

快可以出國了 出入境團客指引已通過

交通部觀光局官員今天證實，中央流行疫情指揮中心已經通過「旅行業辦理出（入）境團體旅客操作指引」，但禁團令部分還需等到開放...

工業風體育館、宿舍像旅店！全台校園美感升級 從灰灰臭臭變超搶手空間

從小學到大學，全台正默默醞釀一股校園美學的寧靜革命。不管是讓孩子們大展身手的木工教室和體育館，或大學生們享受青春的宿舍交誼廳，重視美感與機能，讓校園成為培養美學的最佳場域。

mRNA疫苗爭議浮現 MIT：自然免疫系統失靈

疫苗跟不上病毒變種速度，打疫苗除了防止感染的能力遠低於最初預期，最近愈來愈多研究揭開 mRNA 疫苗對人類自然免疫力帶來的傷害。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。