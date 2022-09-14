H5N1禽流感再現 新北動保處強化防疫宣導

近來美、德、加拿大等大國紛紛傳出H5N1禽流感，新北市動保處為防候鳥攜帶病菌進入台灣，或防止其他各式畜牧場疫情，今年訪視各畜牧場超過600次，要求業者務必嚴密安裝禽鳥防護網，避免疫情癱瘓新北畜產。

不論是香噴噴的雞腿、麻油雞、薑母鴨，還有夏日消暑的乳製品或是養殖水產品，都必須有控管嚴格的畜牧場生產。動保處為維護食品安全，對新北畜牧場加強定期檢驗抗生素藥物殘留是否符合規定外，亦逐一對各畜牧場動物進行健康檢查、抽血等。

淡水區的酪農戶王明得使用動保處提供的捕蠅蚊紙與消毒藥劑，並每周定期環境清潔。新北家禽合作社秘書長吳富城則要求運禽車須經過隧道式消毒機消毒後才能離場外，動保處並定期前往場區採樣雞隻肛門拭子檢體檢驗，確保供應大台北禽隻安全無疑。

另外，三芝區陳奎旭表示，養殖蝦苗需要經驗累積和專業疾病防治諮詢。不帶病原水體、健康蝦苗及防鳥網就是防疫型養殖設備的3項要件，水的來源要經過濾、消毒，讓水源不帶病原，加設防鳥網除了能夠防止鳥類將辛苦養大的蝦吃掉外，更能夠防止鳥類將病原帶進蝦場。