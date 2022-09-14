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雨要停了！ 今起至下周一轉多雲到晴

聯合報／ 記者盧逸峰／台北即時報導
中度颱風梅花為北台灣帶來可觀雨量，隨著颱風遠離，今日起天氣也轉為多雲到晴。報系資料照
中度颱風梅花為北台灣帶來可觀雨量，隨著颱風遠離，今日起天氣也轉為多雲到晴。報系資料照

中度颱風梅花近日對北台灣帶來可觀雨量，中央氣象局今日表示，台灣天氣轉為多雲到晴，僅北部及東半部地區有局部短暫陣雨，午後其他山區有局部短暫雷陣雨；預計這樣多雲到晴的天氣會持續到下周一，午後東半部地區及其他山區須留意局部短暫雷陣雨。

氣象局說，今日清晨各地低溫約22至25度，各地白天高溫約32至34度，其中台東地區及花蓮縣縱谷有局部36度高溫發生的機率。

氣象局說，下周二開始北部及東半部地區轉為局部短暫陣雨，其他地區為多雲到晴，午後山區有局部短暫雷陣雨，清晨中南部地區亦有零星短暫陣雨。下周仍有熱帶性低氣壓或颱風發展的機率，需多留意最新氣象資訊。

太平洋周邊目前仍是三颱共舞的局面，不過對台灣影響相對小。颱風梅花近日清晨已經通過台灣北部近海，並往華中沿岸前進，對台灣影響越來越小；颱風莫柏擇日距離台灣超過4000公里，對台灣無影響；颱風南瑪都則是預測向西北朝日本南方海面前進，短期內對台沒有直接影響。

颱風南瑪都 氣象局 高溫 天氣動態

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